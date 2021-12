Oggi vedremo in che modo spruzzare il profumo affinché persista più a lungo in maniera più intensa. Infatti, pare che per avere questo risultato dovremmo applicarlo su una determinata parte del corpo. Ma di quale parte del corpo stiamo parlando? Delle caviglie.

Molti si chiederanno perché proprio le caviglie? Ma prima di rispondere scopriamo come fare per esaltare ancora di più il profumo che indossiamo. Quest’accessorio completa un outfit e ci rende veramente pronti per apparire in pubblico. Esprime la nostra personalità e comunica emozioni, rappresenta il nostro modo di essere e parla di noi agli altri.

Eppure, non è sufficiente avere il giusto profumo se non sappiamo come indossarlo. Oggi, perciò, vedremo perché se vogliamo che duri da mattino a sera dobbiamo spruzzare il profumo in questa parte del corpo.

Le regole per una fragranza persistente e intensa

Per esaltare il profumo di un’essenza dobbiamo sapere qual è il giusto modo per spruzzarlo. Come abbiamo già spiegato in un articolo precedente, dovremmo evitare alcuni errori se non vogliamo che il profumo svanisca dopo pochi minuti. Se seguiamo poche indicazioni potremo indossare una base che renderà più persistente il profumo e stratificare il profumo sovrapponendo essenze diverse.

Se amiamo i profumi, dobbiamo sapere che la fragranza tende a salire verso l’alto. Per questo motivo, se la spruzziamo all’altezza della testa, si sentirà al di sopra di questa zona. Questo accade per un motivo molto semplice, infatti il profumo tende ad evaporare verso l’alto ed è proprio l’evaporazione che rende possibile percepire un profumo.

Se vogliamo che duri da mattino a sera dobbiamo spruzzare il profumo in questa parte del corpo

Questo fatto curioso rende la regione delle caviglie il punto perfetto del corpo per accogliere il nostro profumo. Se spruzzeremo l’essenza all’altezza delle caviglie, la fragranza tenderà a salire verso l’alto ed avvolgerà tutta la nostra persona con la sua nube odorosa.

Nessuno ci pensa mai ma prima di uscire se vogliamo valorizzare la nostra essenza preferita dovremo dare due spruzzate non solo dietro alle orecchie e ai polsi, ma anche ai lati delle caviglie, l’effetto è assicurato. Ecco perché se vogliamo profumare da mattino a sera e ancora di più dobbiamo spruzzarlo in questa parte del corpo.

