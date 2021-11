Molti di noi amano completare un look raffinato ed elegante con qualche spruzzata di profumo. Un accessorio di lusso che non può mancare. Tanti, però, rinunciano a indossare un buon profumo, perché credono si tratti di prodotti molto costosi e inaccessibili a prezzi bassi. In realtà, non è così, oggi vedremo perché.

In commercio si trovano fragranze buonissime e persistenti anche per le tasche più limitate. Infatti, costano meno di venti euro eppure sono di lusso questi profumi disponibili in certi negozi.

Linee raffinate accessibili a tutte le tasche

Tra tutti gli accessori e i cosmetici, i profumi sono forse quelli che nascondono un mondo più complesso e interessante. Un prodotto raffinato, che è in grado di aggiungere stile al nostro look e spessore al nostro carattere.

In commercio troviamo profumi di diversi tipi, da quelli di lusso a quelli più commerciali, per ogni gusto e tasca.

Quello che dobbiamo sapere è che non tutti i profumi commerciali ed economici sono inferiori qualitativamente. Infatti, spesso alcuni profumieri famosi creano fragranze low cost che possono avere una complessità e una persistenza pari a quelli più di nicchia.

Per esempio, alcune catene di abbigliamento low-cost propongono profumi di qualità a prezzi davvero accessibili. Ora vedremo quali sono questi profumi che costano meno di venti euro ma sono buoni come quelli più costosi.

Costano meno di venti euro eppure sono di lusso questi profumi disponibili in questi negozi

La catena H&M propone alcune fragranze davvero interessanti, da quella che sa di cotone pulito a Rue Cremieux, nata dal naso del profumiere Olivier Pescheux, che sa di pesca, loto, vaniglia e legno bianco.

Il marchio Stradivarius, invece, propone alcuni profumi floreali leggeri e freschi come French Marigold e Vintage Rose, perfetti da indossare tutti i giorni con il nostro abbigliamento casual.

La catena di abbigliamento Zara ha appena realizzato una collaborazione la famosa profumiera Jo Malone, vera e propria celebrità nel mondo del profumo, celebre per i suoi amatissimi profumi di nicchia.

La linea che Jo Malone ha realizzato per Zara è davvero incredibile: la profumiera inglese ha realizzato otto fragranze dalla struttura semplice eppure particolare, unisex e create per essere abbinate. Possiamo trovare fragranze per tutti i gusti e le occasioni, dal Vetiver Pamplemousse più versatile e fresco al Ebony Wood per chi non ha paura di osare.

