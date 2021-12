Sul web si trovano tante ricette di dolci con le mele, ma questa che oggi proponiamo è particolare e ricca perché creata con un frutto tanto utilizzato e amato soprattutto nelle preparazioni di torte, crostate e dessert.

La ricetta prevede la pasta frolla e una deliziosa crema con all’interno tante mele.

Basta con la solita torta di mele è questo il dolce cremoso e squisito perfetto per l’inverno e adatto a tutta la famiglia, grandi e piccini, perché non contiene alcol.

La crostata con crema portoghese è un dessert da servire a fine pranzo o cena, l’ideale per fare un figurone con amici e parenti. Il successo è garantito e senza nessuna difficoltà.

Per la preparazione della crostata con crema portoghese occorre uno stampo di 26 centimetri di diametro.

Ingredienti per la frolla

a) 230 grammi di farina;

b) 80 grammi di burro;

c) 1 tuorlo;

d) 1 uovo.

Ingredienti per il ripieno e la decorazione

a) 500 ml di latte;

b) 4 mele;

c) 4 tuorli;

d) 2 albumi;

e) 160 grammi di zucchero;

f) 60 grammi di amido di mais;

g) 1 cucchiaio di zucchero a velo;

h) succo di limone quanto basta;

I) cannella in polvere quanto basta.

Ecco come preparare la crostata con crema portoghese.

Preparazione della frolla

Per preparare la pasta frolla versare la farina e lo zucchero su una spianatoia e mescolare. Dopo aver ammorbidito il burro a temperatura ambiente aggiungerlo agli ingredienti e continuare a mescolare.

Unire l’uovo e il tuorlo. Impastare bene il tutto e avvolgere il panetto ottenuto nella pellicola trasparente e sistemare in frigorifero per un’ora.

Come preparare la crema pasticciera

Prendere un recipiente, versare del latte e sciogliere all’interno l’amido di mais. In un altro recipiente aggiungere i tuorli, 100 grammi di zucchero e mescolare.

Versare le soluzioni ottenute con l’aggiunta di cannella in un tegame e mettere sul fuoco a fiamma bassa. Continuare a girare con una cucchiaio di legno facendo addensare la crema. Fare raffreddare e coprire con la pellicola trasparente.

Preparazione della crema portoghese

Lavare bene due mele, sbucciarle e tagliarle a pezzetti. Metterle in un tegame con il resto dello zucchero, circa 60 grammi, il succo di un limone e cannella in polvere a piacere. Lasciare cuocere per dieci minuti.

Dopo aver asciugato i pezzi di mela, frullarli e aggiungere la purea ottenuta alla crema pasticciera.

Montare i due albumi e appena cominciano a spumare, aggiungere lo zucchero a velo e continuare a montare.

Versare gli albumi montati a neve nella crema pasticciera e unire tutte le preparazioni per la crostata.

Preparazione della crostata

Foderare uno stampo con carta da forno e sistemare all’interno la pasta frolla precedentemente spianata.

Versarci la crema preparata in precedenza e disporre sopra le fette di mela dopo averle bagnate con il succo di limone.

Infornare il dolce a 180 gradi per circa 45 minuti. La crostata con crema portoghese va servita fredda.