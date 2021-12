A volte ci sono dei nomi che sono tutto un programma e spiegano molto meglio di mille parole. Oggi infatti la Redazione di ProiezionidiBorsa illustrerà come preparare la fantastica torta scendiletto. Il nome rende omaggio alla bontà del dolce, che in certo senso “giustifica” la discesa dal letto e gustare questa bontà a primo mattino.

Passiamo all’opera, dunque, senza perderci d’animo. Per chi pretende il meglio a colazione, è ora di dire basta cornetti alla crema o cioccolato perché questa torta al mattino è una vera bomba di piacere.

Vediamo cosa occorre in cucina

Ingredienti:

2 rotoli di pasta sfoglia già pronta;

750 ml di latte fresco;

150 gr di zucchero;

150 gr di farina;

100 gr di amarene sciroppate;

4 uova;

1 bacca di vaniglia;

zucchero a velo q.b.

Servono 20 minuti circa per preparare questa torta deliziosa

Stendiamo il primo rotolo di pasta sfoglia in una teglia e con una forchetta ne bucherelliamo il fondo. Prima di informare per un quarto d’ora circa a 180 gradi, diamo una spolverata di zucchero (ne basta 1 cucchiaio) sulla superficie della sfoglia.

Nel frattempo prepariamo la crema pasticcera. Versiamo in un pentolino il latte e la bacca di vaniglia, precedentemente tagliata e aperta in due con la punta di un coltello. Facciamo scaldare per poco tempo a fiamma bassa.

In un pentolino a parte lavoriamo le uova e lo zucchero con l’aiuto di una frusta. Quando i due ingredienti saranno amalgamati, aggiungiamo anche la farina e riprendiamo a lavorare il tutto con la frusta.

A questo punto dobbiamo incorporare anche il latte intiepidito. Togliamo la bacca di vaniglia e lo versiamo (a filo e poco alla volta) nel pentolino delle uova, zucchero e farina. Al termine di questo passaggio poniamo il pentolino sul fuoco e calcoliamo circa 5 minuti dalla ripresa del bollore. Durante questa fase, mescoliamo sempre la crema per evitare il formarsi di grumi.

A cottura ultimata, la versiamo in una ciotola, la copriamo con una pellicola trasparente e la riponiamo in frigo per farla raffreddare.

Una volta pronta la crema, il grosso del lavoro è fatto. Riprendiamo infatti la teglia con la sfoglia preriscaldata e spalmiamo la crema pasticcera nel frattempo raffreddata. La spalmiamo con un cucchiaio per tutta la superficie della teglia.

A questo punto aggiungiamo le amarene tagliate grossolanamente e infine ricopriamo con il secondo rotolo di pasta sfoglia. Eliminiamo le eventuali eccedenze di pasta, sigilliamo per bene i bordi e inforniamo a 80° per 20 minuti circa.

A cottura ultimata lasciamo raffreddare, prima di tagliare il dolce a quadrotti (grandezza a piacere) e spolverare con lo zucchero a velo.

