Il profumo è la ciliegina sulla torta di un look elegante e raffinato. Se amiamo vestirci bene e con classe, dobbiamo sapere che il profumo è un accessorio importante per completare l’outfit.

È sicuramente importante sempre scegliere un profumo adatto allo stile e alla stagione, ma dobbiamo sapere che gli stessi profumi reagiscono sulla pelle in modo diverso.

Una parte molto importante è, però, l’applicazione, è importante seguire i giusti consigli per rendere la fragranza più potente e persistente. Oggi vedremo un semplice modo per far durare più a lungo il profumo: ecco in che modo possiamo dire basta profumi che dopo due minuti non si sentono più, se seguiremo questo semplicissimo consiglio. Scopriamolo insieme.

Le giuste fasi per spruzzarlo

Innanzitutto, dobbiamo sapere che esistono varie classificazioni di sostanze profumate da usare sul corpo. In base alla diluizione dell’essenza, avremo un prodotto più o meno intenso che, di conseguenza, sarà più o meno persistente. L’acqua di Cologna è quella più blanda mentre l’estratto di profumo sarà il più costoso. Ma se conosciamo le giuste regole, anche un profumo più diluito e meno intenso potrà persistere sulla pelle per molte ore.

Se vogliamo mettere il profumo, dobbiamo sapere che non basta spruzzarlo a casaccio, ma dobbiamo seguire delle fasi precise. Innanzitutto, dobbiamo sapere che, se prepariamo la pelle con una base, il profumo resterà più a lungo. Possiamo scegliere una crema neutra o con un bouquet simile al nostro profumo.

Inoltre, è importante sapere che si deve vaporizzare il profumo su determinate zone: iniziamo nella parte dietro alle orecchie, poi dietro la nuca e anche sui capelli. Se lo gradiamo, possiamo profumare anche il collo e il décolleté.

Dopo aver profumato la pelle, possiamo vaporizzare sugli abiti, sia sul maglione che sulla giacca esterna.

Non possiamo dimenticarci di spruzzare i polsi, ma è importante evitare un grave errore che in moltissimi commettono. Questo errore fa durare molto meno la fragranza.

In moltissimi spruzzano il profumo sui polsi e poi li strofinano tra loro. Ecco, questo è un grave errore da evitare. L’attrito non fa altro che rovinare le particelle e, oltre a cambiarne l’aroma, ne favorisce l’evaporazione. Invece di strofinare dovremmo semplicemente battere i polsi tra loro in maniera delicata.

Se seguiremo questi consigli è probabile che il profumo messo al mattino si sentirà sino alla sera con un’intensità che non abbiamo mai sperimentato prima.

