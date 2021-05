Coltivare l’orto ci dà la possibilità di mangiare cibi sempre buoni, freschi e non trattati. Possiamo piantare tante verdure per godere di una vasta scelta. Ci sono delle verdure però alle quali dobbiamo prestare attenzione. Se vogliamo avere un raccolto eccezionale dobbiamo stare attenti a cosa piantiamo vicino ai pomodori. Spieghiamo il motivo di questa affermazione e vediamo quali sono le verdure che possono crescere bene vicino ad essi.

Varietà e nutrimenti

Esistono almeno 6 varietà diverse di pomodori, ognuna con le sue caratteristiche. Ci sono quelli più adatti per preparare le salse come il San Marzano e quelli perfetti per le insalate come il cuore di bue. Qualsiasi varietà sceglieremo di piantare, tutte possiedono una comune caratteristica. Infatti, il pomodoro è una pianta depauperante. Questo significa che possiede la tendenza di impoverire il terreno delle sue sostanze nutritive attraverso le radici. Per questo motivo, quando coltiviamo i pomodori, si consiglia di fare la rotazione delle colture. Il periodo migliore per piantare i pomodori è tra i mesi di aprile e maggio. Quando decidiamo di farlo dobbiamo tenere in considerazione che non tutte le colture sono adatte a starle vicino. Questo perché i pomodori avranno la tendenza ad assorbire tutto l’azoto presente nel terreno. Come bisogna scegliere le sue vicine di casa quindi?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Se vogliamo avere un raccolto eccezionale dobbiamo stare attenti a cosa piantiamo vicino ai pomodori

Le piante più adatte ad affiancare i pomodori sono quelle che non necessitano di grandi quantità di azoto da attingere dal terreno. Tra queste troviamo il basilico: questa pianta è poco esigente e necessita per lo più soltanto delle giuste quantità di acqua e sole per crescere bene. Inoltre, il suo profumo conferisce un sapore migliore ai pomodori. Lo stesso vale per il prezzemolo: esso protegge le altre piante dagli afidi, ma non solo. Il prezzemolo ha bisogno soltanto di un terriccio che non favorisca i ristagni idrici.

Sedano e cipolle sono un’accoppiata perfetta per crescere bene accanto ai pomodori: entrambi, infatti, sono di facile coltivazione. Hanno bisogno solo di un terriccio ben drenato e, soprattutto le cipolle, sono capaci di tenere lontani insetti e formiche che sono dannose per i pomodori. Non solo ortaggi, ma anche fiori: il tagete è un fiore utile da tenere nell’orto e in particolare vicino ai pomodori. Esso, infatti, uccide le larve di nematodi, mentre i suoi colori vivaci attraggono a sé api e farfalle.

Approfondimento

Questo è il modo migliore per conservare le ciliegie a lungo e godere del loro sensazionale sapore in ogni momento.