Maggio è arrivato e con lui i suoi frutti più buoni. Tra questi spiccano senz’altro le ciliegie che sono tra i frutti più amati in assoluto. Le ciliegie sono perfette da consumare a fine pasto, per guarnire dolci e persino per preparare delle ottime marmellate. Quello che oggi vogliamo spiegare è un modo semplice e veloce per poter assaporare per mesi le ciliegie. Questo è il modo migliore per conservare le ciliegie a lungo e godere del loro sensazionale sapore in ogni momento: stiamo parlando delle ciliegie sotto spirito.

Cosa sono?

Le ciliegie sotto spirito sono una conserva che è possibile realizzare in casa in modo davvero semplice e con pochissimi ingredienti. Questo procedimento ci permette di conservare le ciliegie e di poterle consumare durante tutto l’anno. Infatti, le ciliegie in questo modo si conservano per moltissimi mesi. Per prima cosa dobbiamo scegliere le ciliegie che preferiamo dato che ne esistono moltissime varietà. La Redazione comunque consiglia di scegliere quelle a polpa dura per una migliore tenuta del frutto con il passare dei mesi. Questo è il modo migliore per conservare le ciliegie a lungo e godere del loro sensazionale sapore in ogni momento: mettiamoci all’opera.

Come prepararle

Per preparare le ciliegie sotto spirito procuriamocene almeno un chilo. Selezioniamo solo le ciliegie più sane e laviamole delicatamente sotto l’acqua. Mettiamole su un canovaccio ad asciugare senza strofinarle. Con un coltello pulito tagliamo a metà il picciolo di ogni ciliegia e versiamo in un pentolino 200 millilitri d’acqua. Aggiungiamo 100 grammi di zucchero e portiamo a bollore. Mescolando con un mestolo di legno per un paio di minuti facciamo sciogliere lo zucchero. Non appena lo sciroppo sarà trasparente, sarà pronto. Facciamolo intiepidire ed uniamo 200 millilitri di alcool per liquori. Mescoliamo con un cucchiaio e mettiamo lo sciroppo da parte. A questo punto prendiamo un paio di vasetti puliti e precedentemente sterilizzati e mettiamo al loro interno le ciliegie. Versiamo il liquido ottenuto in modo da coprire completamente le ciliegie e chiudiamo il barattolo.

Consigli

Conserviamo le ciliegie sotto spirito in un luogo buio e asciutto. Raccomandiamo di non consumarle prima di tre mesi dalla preparazione: in questo modo saranno perfette. Se vogliamo realizzare delle ciliegie sotto spirito particolari e uniche consigliamo di aggiungere alle ciliegie in barattolo qualche chiodo di garofano oppure una stecca di cannella. Queste varianti le renderanno davvero speciali e deliziose: provare per credere.

