I prodotti make-up non hanno una durata infinita. Secondo la normativa in vigore dal 2013, tutti i cosmetici immessi nel mercato dell’Unione Europea, devono indicare la data di scadenza. Come quella riportata su tutti gli altri prodotti, alimenti e farmaci

Se non si riesce a trovare la classica dicitura “da utilizzare preferibilmente entro il …”, si può trovare il PAO. È un simbolo con l’immagine di un barattolo aperto che indica al suo interno un numero e la lettera “M”. Determina il numero dei mesi della durata del prodotto dopo l’apertura.

Come riconoscere i prodotti scaduti

La durata dei cosmetici varia in base al tipo di prodotto e alla sua conservazione. Tendenzialmente quelli che scadono prima sono i prodotti liquidi e in crema. Tendono a ossidarsi e a disgregarsi prima degli altri.

Se troviamo i cosmetici in questo stato meglio buttarli subito per evitare rischi.

Fondotinta liquido. Ha una durata che varia dai sei mesi a un anno. Quando il prodotto comincia ad avere una strana consistenza e un odore anomalo, è l’ora di buttarlo. Sulla parte superiore della confezione si forma uno strato oleoso separato dalla parte densa. Questo significa che il fondotinta è stato aperto da troppo tempo.

Mascara. Ha una scadenza molto breve. Controllare sempre l’odore e buttarlo quando è secco, dal momento che va applicato sugli occhi, e potrebbe trasferire i batteri sulle ciglia.

Rossetto. È il tempo di buttarlo quando cambia colore e texture. In alcuni casi, sulla sua superficie, compaiono delle goccioline.

Ombretto. L’ombretto scaduto emana uno strano odore e non ha più quei colori brillanti che presentava al momento dell’acquisto. Si forma una patina scura sulla superficie della cialda che rende difficile prelevare il prodotto.

Quindi non si deve mai sottovalutare la scadenza dei trucchi, sia per la buona riuscita del cosmetico, sia per tutelare la salute. Ecco perché se troviamo i cosmetici in questo stato meglio buttarli subito per evitare rischi.