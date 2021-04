Ecco 5 motivi per inserire il ghiaccio nella propria beauty routine

Smog, stress, sole, cattive abitudini, sono solo alcuni fattori che contribuiscono a rovinare la pelle e ad accelerare il processo di invecchiamento. Molte creme presenti sul mercato sono efficaci. Ma molte di esse sono costose e non alla portata di tutti.

Fortunatamente ci sono delle alternative più economiche e naturali. Basta andare in cucina. Un valido rimedio per tonificare e rendere la pelle del viso fresca e pulita è il ghiaccio.

Questo è un trattamento molto utilizzato dalle donne orientali, che negli ultimi anni si è diffuso in tutto il mondo. Il ghiaccio ha il suo effetto benefico solo se utilizzato con costanza e con attenzione. Infatti, a contatto diretto con la pelle, può provocare delle piccole bruciature. Bisogna utilizzarlo con attenzione e avvolgerlo in un panno, per evitare brutte sorprese.

Ecco, di seguito, i 5 motivi per inserire il ghiaccio nella propria beauty routine.

Combatte le imperfezione da acne

Il ghiaccio, con la sua azione rinfrescante, è molto efficace per combattere le infiammazioni. In particolare i rossori provocati dai brufoli. Ricoperto da un panno pulito, si deve strofinare sulle imperfezioni un paio di volte alla settimana.

Riduce le borse e le occhiaie

È uno degli utilizzi più frequenti del ghiaccio. Dopo una notte insonne, il ghiaccio può ridurre borse e occhiaie e sfiammare gli occhi gonfi. Sempre coperto da un panno, bisogna lasciare il ghiaccio per 5-10 minuti sugli occhi.

Agisce come tonico

Molti tonici in commercio contengono alcool e sono molto aggressivi sulla pelle. Per questo motivo è consigliabile usare del ghiaccio, avvolto in un panno, per chiudere i pori. È una soluzione molto utile prima del trucco per minimizzare i pori, facendo apparire la pelle uniforme.

Ringiovanisce la pelle

Il ghiaccio, passato sulla pelle, stimola la circolazione e riduce l’effetto dei radicali liberi. Distende le rughe e previene la comparsa delle linee di espressione.

Allevia il dolore dopo la ceretta

Strofinando un cubetto di ghiaccio sulla pelle dopo la ceretta, o dopo aver utilizzato le pinzette da sopracciglia, si ridurrà il dolore e i rossori.

