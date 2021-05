Molte persone amano prendersi cura delle piante dalle forme e dai colori più vari e belli. Prenderci cura di loro ci appaga e ci fa stare bene. Può succedere però che le foglie delle nostre piante sviluppino delle macchie di colore marrone. Quali sono le cause di queste macchie e come dobbiamo comportarci? Le cause sono molteplici e oggi le scopriremo insieme. Infatti, se sulle foglie delle nostre piante compaiono delle macchie marroni è per questi motivi che dobbiamo assolutamente conoscere.

Troppa luce e calore

Non tutte le piante hanno bisogno della stessa quantità di luce e calore. Infatti, le macchie marroni che si trovano sulle piante possono essere dovute proprio a questo motivo. Ma come facciamo a capirlo? Noteremo che le macchie marroni si sviluppano sulle punte delle foglie o sui bordi: queste sono dovute a un eccesso di luce solare e calore. Infine, oltre ad apparire macchiate, le foglie si mostreranno anche raggrinzite e spente.

Troppo fertilizzante

Se siamo troppo generosi con i fertilizzanti, le nostre piante patiranno. Infatti, è molto importante seguire le indicazioni del nostro fiorista di fiducia per quanto riguarda le dosi, perché non tutte le piante necessitano di fertilizzanti. Il fertilizzante, se in quantità eccessive, danneggia le radici della pianta, inibendo la loro capacità di assorbire l’acqua nelle quantità corrette.

Poca umidità

Alcune piante hanno bisogno di un certo livello di umidità per vivere bene. Specialmente per quanto riguarda le piante tropicali, se si trovano in ambienti scarsamente umidi, queste patiscono. Possiamo accorgercene dalle foglie che poco alla volta dai bordi verso il centro possono presentare macchie di colore marrone. Dobbiamo quindi fare attenzione all’uso di condizionatori e deumidificatori che renderebbero troppo secco l’ambiente per le nostre piante. In questo caso, possiamo accorgercene non soltanto dalla comparsa di macchie marroni sulle foglie, ma anche dal fatto che si arrotolano su sé stesse.

Funghi e batteri

Se le macchie si presentano di colore nero, di forma anellare e poi diventano marroni aggregandosi in un’unica grande macchia, è senz’altro colpa dei funghi. Se invece si tratta di batteri avremo macchie sull’intera foglia: questa apparirà inoltre scolorita ed appassita. Un tratto distintivo della presenza di batteri è che attorno alla macchia marrone noteremo anche un alone giallo. In questi casi dovremo rimuovere le foglie malate con delle forbici ed isolare le piante colpite cosicché non possano infettare le altre.

Consigli

La Redazione consiglia di sterilizzare per bene gli strumenti per non peggiorare la situazione. Se sulle foglie delle nostre piante compaiono delle macchie marroni è per questi motivi che dobbiamo assolutamente conoscere. Sapere quali sono le cause ci permetterà di agire rapidamente ed evitare così gravi danni alle nostre piante.

