Le malattie cardiache sono la prima causa di morte nel mondo, Italia compresa.

Tra i principali fattori di rischio di queste malattie, il colesterolo alto è sicuramente una delle principali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Per questo motivo, è importante cercare di contrastare il colesterolo cattivo. Come? Con l’alimentazione.

Infatti, oltre alla genetica, anche lo stile di vita e l’alimentazione influiscono su questo problema.

Ed ecco perché è importante avere cura di ciò che mangiamo quotidianamente.

La natura ci fornisce dei validi aiuti per avere cura del nostro corpo, sia dentro che fuori. Perché, ricordiamocelo, siamo quello che mangiamo.

In questo articolo scopriremo quali sono i pesci da mangiare e quelli da evitare per contrastare questo problema. Scopriremo che il toccasana per chi soffre di colesterolo alto è mangiare queste varietà di pesce che sono oro per il corpo e per lo spirito.

Scegliere grassi di qualità

I grassi possono essere di “buona” o di “cattiva” qualità. In sostanza, i grassi saturi sono quelli che ci fanno del male e che aumentano i livelli di colesterolo nel sangue. Sono contenuti soprattutto negli insaccati, nel burro, carni grasse e in altri alimenti, tendenzialmente considerati, appunto, “grassi”.

I grassi insaturi, invece, sono quelli che non dovrebbero mai mancare nella nostra alimentazione. Questi contribuiscono alla produzione di colesterolo “buono” HDL. In generale, quindi, aiutano ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo nel sangue.

Dove li troviamo

Un valido aiuto per tenere sotto controllo questo problema è mangiare pesce azzurro e salmone.

Il pesce azzurro è ricco di omega 3, molto utili per controllare pressione sanguigna, trigliceridi, colesterolo e per aiutare e proteggere il nostro cuore.

Via libera, quindi, ad aringhe, sardine, alici, sgombro, palamita, lanzardo, merluzzo, ma anche al salmone e a tanti altri. Ecco perché il toccasana per chi soffre di colesterolo alto è mangiare queste varietà di pesce che sono oro per il corpo e per lo spirito.

Da evitare

Non tutti i pesci sono consigliabili per chi soffre di colesterolo alto. Ad esempio, saranno da evitare tutte le uova di pesce, come bottarga, storione, uova di salmone.

Anche le bevande alcoliche possono incidere sull’innalzamento del colesterolo, e gli zuccheri semplici, come il glucosio.

Approfondimento

I falafel e altre ricette contro il colesterolo