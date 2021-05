L’insonnia è una delle patologie più diffuse in quest’epoca. Viviamo in un mondo estremamente stressante e regolato dalla tecnologia che molto spesso ci causa problemi nei ritmi del riposo. Ma la risposta potrebbe arrivare dalla tecnologia stessa. E se soffriamo di insonnia non potremo mai più rinunciare a questi piccoli gadget che ci regaleranno sonni tranquilli e sereni.

Monitoriamo il nostro riposo

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Negli ultimi anni la tecnologia legata ai problemi di insonnia ha fatto enormi passi da gigante. Soprattutto per quanto riguarda l’analisi e il monitoraggio del sonno.

SE 80 Sleep Expert è un dispositivo che possiamo mettere sotto il cuscino quando andiamo a dormire. Una volta acceso ci fornirà il diagramma delle fasi notturne, la frequenza respiratoria e cardiaca e quella motoria. Così avremo un’idea di come ci riposiamo e in quali momenti ci svegliamo.

Il TatchSleep Kit funziona quasi allo stesso modo. Per capire come dormiamo ci basterà applicare dei cerotti anallergici sulla cute. Questi cerotti sono collegati tramite wi-fi a un’app che dovremo scaricare sul cellulare. Al mattino avremo un quadro completo della situazione direttamente sullo smartphone.

Se soffriamo di insonnia non potremo mai più rinunciare a questi piccoli gadget che ci regaleranno sonni sereni e tranquilli: cuffie, fasce e rilevatori intelligenti

Dopo aver monitorato il nostro sonno, possiamo usare alcuni gadget per combattere l’insonnia.

I più comuni sono le cuffie. Tra le migliori possiamo trovare facilmente le SleepPhones e le 1000XM2. Entrambe sono in grado di riprodurre del rumore bianco e dei suoni che ci aiuteranno durante la notte.

Dreem è una fascia che possiamo indossare prima di andare a dormire. Con i suoi elettrodi capirà come funziona il nostro cervello mentre dormiamo e ci invierà impulsi sonori per prolungare il sonno.

Se non vogliamo indossare niente possiamo scegliere Nox Aroma. Stiamo parlando di un dispositivo che analizza la situazione della stanza da letto e che produce suoni, luci e odori che stimolano il riposo.

Se l’articolo “se soffriamo di insonnia non potremo mai più rinunciare a questi piccoli gadget che ci regaleranno sonni sereni e tranquilli” è stato utile consigliamo anche “sembra incredibile ma bastano soltanto un calzino e una pallina da tennis per risolvere questo problema di salute molto comune”.