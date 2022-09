L’insonnia è una brutta bestia. Ciò che desideriamo la sera, dopo una giornata stancante, è mettere la testa sul cuscino e prendere sonno subito. Questo non accade in chi soffre di insonnia e potrebbe portare ad alcuni problemi anche sociali. Infatti, chi ne soffre, tende poi a rimanere nervoso tutta la giornata o accusa malesseri generali. Il sonno è importante che venga fatto bene, per la nostra salute mentale e fisica.

Quali sarebbero le cause dell’insonnia?

Possono essere davvero tante e potrebbero anche riguardare alcune malattie. Solitamente è correlata a problemi di natura ansioso depressiva ed anche a stress.

Cosa si può bere prima di andare a letto per dormire sereni

Si cerca in tutti i modi di trovare una soluzione e questa, molto spesso, può risiedere anche nell’alimentazione. Infatti ci sono alcune bevande che andrebbero a conciliare il sonno per una serie di motivi. C’è chi preferisce le tisane, chi il tè oppure il latte.

Perché il latte fa dormire?

Abbiamo sentito spesso dire dai nostri genitori e nonni che bere una tazza di latte caldo prima di andare a letto può farci dormire meglio. Questa possiamo dire essere una verità. Bere il latte la sera non fa ingrassare, ovviamente se non lo si abbina ad una quantità sproporzionata di biscotti. Il latte farebbe dormire meglio in quanto contiene un amminoacido. Quest’ultimo sarebbe il triptofano, dal quale poi si ottiene la serotonina. Sappiamo che la serotonina viene considerata la molecola della felicità. Infatti porterebbe ad una situazione di relax ed è per questo che verrebbe consigliato il latte.

Quali infusi bere prima di andare a letto

Per chi non ama chissà quanto il latte, esistono anche degli infusi buonissimi e super consigliati in questi casi. La più gettonata è la camomilla. Questa favorirebbe anche la digestione, che spesso è causa di insonnia. È necessario far riscaldare giusto un bicchiere di acqua e aggiungere 1 cucchiaio di camomilla. Si lascia in infusione e poi si beve. Oltre alla camomilla è anche molto consigliata la melissa. Fa parte della famiglia della menta e andrebbe a combattere lo stress. Per preparare un ottimo infuso alla melissa basta aggiungere ad acqua calda circa 4 o 5 foglie.

Esiste anche un succo che è ricco di melatonina, l’ormone che regola il ciclo del sonno. Stiamo parlando del succo di ciliegia. Ecco cosa si può bere prima di andare a letto in modo da poter svolgere le proprie attività con il massimo dell’energia.

