Molti prima e durante le vacanze si sentono ancora più stanchi di prima. I motivi possono essere tanti: il calore, l’accumulo di stress dovuto ad un anno lavorativo difficile e, dulcis in fundo, la mancanza di sonno. Essendo questo un problema serio, oggi cerchiamo di trattarlo in maniera completa, fornendo delle soluzioni a riguardo. Per questo oggi passiamo in rassegna i rimedi per dormire meglio durante questa stagione, senza però appesantire troppo le bollette. Scopriamo insieme come possiamo fare per risolvere questo problema che a lungo andare può arrivare a rovinare l’umore.

Le cause secondo gli esperti della salute

Riposare bene durante luglio e agosto non è mai facile. Infatti le temperature più rigide generalmente si associano ad una migliore qualità del sonno. Tantissime persone, infatti, soffrono la calura di questo periodo e passano le notti in bianco. Questo fenomeno è anche giustificato a livello medico. Infatti l’Humanitas afferma che le cause possono essere molte: la presenza delle zanzare e di altri insetti, un maggior numero di ore di luce e un aumento dell’inquinamento acustico dovuto al fatto che generalmente si lasciano le finestre aperte. Un altro fattore sicuramente è dovuto alle pennichelle pomeridiane che spesso in estate sembrano un toccasana, ma che non devono preferibilmente superare i 45 minuti.

I rimedi per dormire meglio in estate senza appesantire le bollette

Per fortuna, però, ci sono anche dei rimedi da applicare per evitare di essere sempre stanchi che, però, non fanno affidamento sul condizionatore. La temperatura ideale per dormire in questa stagione sarebbe di 20 gradi circa. Bisognerebbe, quindi, fare il possibile per raffreddare la stanza. Un buon metodo per raggiungere questa temperatura potrebbe essere quello di tenere le tapparelle abbassate tutto il giorno in camera da letto e le finestre aperte nelle ore più ventilate.

Poi si consiglia di non consumare cibi troppo pesanti e lavorati, la sera. Questi, infatti, potrebbero compromettere un buon riposo. Inoltre è molto importante mantenersi idratati ed evitare o ridurre le bevande che portano ad una perdita di liquidi. Lo stesso vale per la nicotina: la sigaretta prima di coricarsi andrebbe assolutamente evitata perché, al pari della caffeina, è un eccitante e potrebbe tenerci svegli a lungo.

Infine, per evitare di sudare consigliamo di assumere delle posizioni con gambe e braccia divaricate. In questo modo si favorisce la dispersione del calore.

