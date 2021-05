Il finocchietto selvatico è una pianta aromatica molto usata sia per le sue proprietà benefiche, sia in cucina per il suo sapore particolare.

Si trova facilmente nelle zone Mediterranee, lungo le costiere, e non può mancare nei piatti siciliani e sardi. Le sue foglie ed i suoi semi si possono utilizzare per infusi e tisane, visto il loro potere di depurare lo stomaco e facilitare la digestione. Aiuta a sgonfiare l’organismo, quindi è un buon diuretico, calma dolori e spasmi intestinali, è usato come espettorante per liberare le vie respiratorie. Il finocchietto è utilizzato anche nella preparazione di primi e secondi, negli ultimi anni anche sotto forma di gelato o sorbetto. Sta bene sia con la carne che con il pesce, donando profumi esaltanti; sulla pasta con le sarde palermitana però è il re indiscusso.

Perché allora non tenere sempre in dispensa questo aroma profumato?

Vediamo come conservare per lunghi periodi il finocchietto selvatico mantenendone l’aroma inconfondibile.

Essiccare e congelare

Per poter gustare il finocchietto tutto l’anno si potrà conservare fresco o essiccato, ma prima di tutto bisogna pulirlo a fondo. Tenerlo in abbondante acqua per mezz’ora e poi asciugarlo alla perfezione con dei panni. Sia foglie che fiori e semi dovranno essere lavati per togliere tutti i batteri. Per essiccare, il finocchietto dovrà stare al sole, coperto da zanzariera, oppure in casa in un luogo soleggiato. Ci vorranno un paio di giorni per trovarlo pronto, una volta setacciato andrà conservato in un barattolo di vetro per durare mesi.

Se si preferisce congelare, il finocchietto durerà per più tempo. Lo si dovrà mettere in un sacchetto apposito, facendo uscire più aria possibile, poi conservarlo in freezer per 24 ore. Passate le ore, si potrà metterà in un frullatore che creerà una poltiglia, formare quindi una pallina e riposizionare in congelatore. Ogni volta che si vorrà lo si potrà grattugiare come fosse parmigiano.

Ecco come conservare per lunghi periodi il finocchietto selvatico mantenendone l’aroma inconfondibile!