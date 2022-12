Se soffri di calcoli biliari attenzione all’alimentazione e a queste conseguenze se li trascuri

Nelle fasi della digestione entrano in gioco molti fattori. Avrebbe un ruolo importante anche il fegato. In alcuni casi si potrebbero avere dei seri problemi. Scopriamo quali e cosa si potrebbe fare.

Quando mangiamo le sostanze utili del cibo si assimilano grazie alle funzioni dell’apparato digerente. In particolare, si potrebbero digerire i grassi grazie a un liquido prodotto dal fegato. Parliamo della bile. Questa viene raccolta in un organo chiamato cistifellea. I componenti della bile sarebbero soprattutto colesterolo, bilirubina e sali biliari.

In certi casi nella cistifellea potrebbero formarsi dei sassolini per la cristallizzazione della bile. Una delle cause potrebbe essere un eccesso di colesterolo. I cosiddetti calcoli biliari a volte sono asintomatici, ossia l’individuo non sentirebbe dolore. In altri, invece, si potrebbero accusare delle fitte all’addome. Dopo un accurato esame lo specialista potrebbe decidere di trattare i calcoli con dei farmaci. Questi dovrebbero scioglierli nel tempo.

Se soffri di calcoli biliari attenzione all’alimentazione povera di grassi

L’alimentazione potrebbe svolgere un ruolo importante sia nella prevenzione dei calcoli biliari che durante la cura.

Sarebbe preferibile ad esempio:

rimanere ben idratati, bevendo circa 2 litri di acqua al giorno;

al giorno; evitare cibi fritti, insaccati;

mangiare carne magra da cuocere in forno, alla griglia o al cartoccio;

da cuocere in forno, alla griglia o al cartoccio; preferire pesci magri ;

; mangiare pasta e pane integrali ;

; ridurre l’uso del sale;

fare attenzione nell’abuso di cibi dolci e bevande zuccherate;

ridurre o bandire gli alcolici;

usare olio extravergine d’oliva invece dei grassi animali.

Inoltre, tra i fattori di rischio ci sarebbero un dimagrimento veloce, il sovrappeso, l’obesità, la gravidanza, il diabete. Se si è delle buone forchette, forse, stare attenti a una dieta mangiando meno piatti elaborati, potrebbe essere difficile. Oppure siamo in vacanza in montagna e con il freddo esageriamo con pietanze ricche di condimenti. Pensando però a certe probabili conseguenze saremo più motivati.

Possibili conseguenze

Nel caso ci trascurassimo mangiando troppi cibi grassi o tralasciando le medicine, potremmo incorrere in episodi gravi. Infatti, se nella cistifellea si accumulassero i calcoli il dotto biliare potrebbe ostruirsi. In tal caso si potrebbe avere un forte dolore improvviso, febbre, colorazione gialla della pelle, vomito e altri sintomi. Ci sarebbe pure la possibilità di un’infiammazione.

Il medico durante la visita e dopo i vari esami diagnostici deciderà la cura appropriata. Potrebbe eventualmente scegliere di asportare la cistifellea. Ciò eviterebbe un’eventuale perforazione dell’organo con conseguente peritonite o ascesso. Un’altra conseguenza da scongiurare sarebbe la colecistite gangrenosa.

Se soffri di calcoli biliari attenzione all’alimentazione, quindi, ma è importante anche seguire tutti i consigli dello specialista.