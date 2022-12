Per questi 3 segni single l’oroscopo del nuovo anno promette finalmente l’amore: ed ecco quali sono

L'oroscopo per il 2023 promette amore per questi 3 segni-proiezionidiborsa.it

Mancano pochi giorni, ormai, allo scoccare del 2023, un anno che in tanti aspettano per ripartire alla grande. Cosa dice l’oroscopo? In amore, ci sono 3 segni che, più di altri, saranno baciati dalle stelle. E questi sono i più fortunati.

Cosa prevede, per il 2023, il nostro oroscopo?

Chi ci crede, sicuramente avrà già dato uno sguardo alle previsioni, sperando di leggere buone notizie che riguardano il nostro segno. Che poi, alla lunga, tutti guardiamo, bene o male, sempre le stesse cose. Ovvero, come saranno l’amore, la fortuna, la salute?

È anche vero che peggio di quello che abbiamo passato in questi ultimi anni, è difficile davvero ripeterlo. Tra pandemia e crisi economica sono stati periodi davvero bui. Come sarà, allora, secondo le stelle, il 2023? In particolare, quali saranno i segni più fortunati in amore e quelli, in generale, che avranno più entrate economiche?

Sono questi i segni che potrebbero, finalmente, trovare il grande amore nel 2023

Per questi 3 segni single l’oroscopo del nuovo anno promette, se non fiori d’arancio, certamente amore in vista. Venere e Giove, ad esempio, hanno preso in simpatia i nati sotto il segno del Toro che, secondo gli astri, vivranno una storia romantica importante. Finalmente, infatti, i single potranno avere la loro grande occasione, soprattutto, nei primi mesi del nuovo anno. Attenzione, però, che non saranno tutte rose e fiori e qualche problema potrebbe arrivare dall’estate in poi. Insomma, aspettiamo a prenotare la chiesa.

Anche lo Scorpione vivrà un 2023 all’insegna delle conquiste. Anzi, a dire il vero, non saremo neanche noi a dover fare la fatica di andare a caccia. Il nostro fascino, infatti, ci permetterà di essere sempre tra le prede da cacciare. La domanda è: fino a quando, però, vorremo divertirci? Perché ci si presenterà, finalmente, una persona che potrebbe cambiarci la vita.

Ecco quali sono gli altri segni che saranno baciati da Cupido nel 2023

Bene farà il Cancro a fare attività sportiva. Rispettando il numero esatto di passi al giorno per rafforzare il cuore, avrà anche un altro beneficio per questo particolare organo. Ce lo farò battere anche in amore. Perché gli astri prevedono un incontro mentre ci alleniamo. Qualcuno che incrociamo, durante le nostre passeggiate per dimagrire, inizierà a guardarci con interesse. E, da lì a poco, i passi li faremo in coppia.

Non solo i single del Cancro, però, saranno fortunati in amore. Anche le coppie riusciranno a cementare il rapporto. Sarà un anno, da questo punto di vista, davvero fortunato e qualcuno potrebbe anche diventare, finalmente, genitore.

Per questi 3 segni single l’oroscopo del nuovo anno promette amore, ma non solo a loro

Se questi 3 segni sono quelli ai quali, dal punto di vista dell’amore, il 2023 promette bene, ce ne sono anche altri cui non andrà male. A partire dal Sagittario che potrebbe avere, nella seconda metà dell’anno, un incontro importante.

E, da questo punto di vista, galeotta sarà la cucina. Riusciremo a sedurre questa persona con i nostri piatti. A volte, basta un invito a cena, dove esibire le doti culinarie, facendo attenzione, però, a non commettere errori, come quello classico con il pesto. E quale sarà, invece, il segno più fortunato economicamente? Le stelle non hanno dubbi. Il 2023 sarà l’anno della Bilancia.