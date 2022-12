Ecco cosa vedere e cosa fare in Valle d’Aosta per vacanze indimenticabili anche senza sciare

Il sogno di molti in inverno è quello di trascorrere una settimana bianca. In Italia si può andare in vacanza in montagna in tante belle località. Molti la scelgono per sciare, ma anche senza fare sport ci sono posti da visitare per divertirsi. Scopriamo cosa fare in Valle d’Aosta nel periodo natalizio

Quando inizia dicembre oltre al freddo in molte zone d’Italia iniziano le nevicate. Le montagne in alcune regioni sono già bianche e attendono tanti turisti. L’inverno è atteso con ansia da molti appassionati sciatori. Ci sono, però, altre attività da poter fare in alta quota o in zone limitrofe. Prendiamo, ad esempio, la Valle d’Aosta.

Chi sceglie di andare in vacanza in montagna d’estate può fare escursioni e passeggiate nel verde. Si possono anche visitare tanti bei borghi medievali. La Valle d’Aosta anche in inverno offre tanti modi per svagarsi in particolare nel periodo natalizio.

Ecco cosa vedere e cosa fare in Valle d’Aosta in un weekend invernale

Prendiamo il capoluogo. Aosta ha ancora testimonianze legate all’epoca dell’Impero di Roma, quando si chiamava Augusta Praetoria. Oltre alla Porta Praetoria si può ammirare ciò che resta del Teatro romano. Il Criptoportico, ossia una galleria sotterranea, è molto suggestivo. Vale la pena anche visitare il Museo archeologico regionale che custodisce tanti reperti interessanti.

Tra le chiese c’è quella paleocristiana di San Lorenzo, la cattedrale e la collegiata dei Santi Pietro e Orso.

In Valle d’Aosta ci sono tante piste su cui praticare gli sport invernali. Ci sono pure dei piccoli comprensori da visitare e da dove partire per sciare sulla neve. Pensiamo, ad esempio, Chamois, Gressoney-Saint Jean, Valgrisenche.

In alternativa, si può godere la neve in altri modi. Per una cena suggestiva alcuni rifugi sono aperti anche la sera. Si possono raggiungere tramite funivia o in motoslitta. Gustando piatti tipici si guarderà il paesaggio silenzioso e incantevole.

Altre interessanti attività

Un altro modo per godere dello spettacolo della valle è fare giro in mongolfiera. Si decolla vicino Aosta e si ammireranno dall’alto le montagne e i centri abitati. L’altitudine che si raggiungere può superare i 2.000 metri.

Un’altra esperienza da fare è passeggiare con le ciaspole. Inoltre, è possibile imparare a guidare la sleddog, la slitta con i cani.

Tornando ad Aosta, la città si riempie di mercatini natalizi a dicembre. Possiamo trovare prodotti di artigianato, cibo e vini locali, decorazioni per la casa e l’albero di Natale e molto altro.

In Valle d’Aosta si possono anche visitare molti castelli. Tra tanti ricordiamo il forte di Bard, il castello di Verrès, il castello di Fénis e quello di Savoia.

Nella vicina Courmayeur c’è il palazzetto del ghiaccio dove pattinare. Attenzione, però, a evitare la congestione. Sarà pure bello fare due passi nella via dello shopping. Per la notte di Capodanno, poi, si potrebbe attendere la mezzanotte in varie piazze, sia a Courmayeur che ad Aosta o in altre località, sorseggiando un caldo vin brulè.

Ecco cosa vedere e cosa fare in Valle d’Aosta durante una vacanza invernale anche senza praticare sport sulla neve.