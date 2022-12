Ecco la programmazione di Netflix per gennaio e per chi vuole passare il Capodanno in poltrona

Quanti di noi hanno scelto e sceglieranno di vivere le feste sul divano? Quanti invece preferiranno l’aria aperta e luoghi di villeggiatura? Al di là del mero dato statistico delle risposte che potremmo ricevere, ce n’è un altro piuttosto inconfutabile. Tutti, o quasi, potremmo avvalerci di un dispositivo elettronico. Questo per dire che, ovunque noi saremo, potremo comunque seguire le nostre serie tv preferite o le prime visioni cinematografiche. Vediamo, allora, cosa propone la piattaforma Netflix per gennaio.

È noto come le feste siano da sempre periodo importante per tutti coloro che lavorano, direttamente o indirettamente, nel mondo del cinema. Dagli attori fino ai gestori delle sale oratoriali. Un mondo variegato che aspetta con ansia questo periodo per incrementare i ricavi, soprattutto dopo quasi due anni di pandemia.

Chi non ha subito i danni dal Covid, anzi, forse ne ha paradossalmente beneficiato, è tutto il mondo legato allo streaming digitale. Dalla televisione al tablet, passando per cellulari e pc portatili. Tutto a portata di un clic, da guardare ovunque, quando si vuole e come si vuole. Questo ha decretato il successo, per esempio, di Netflix, la cui programmazione di gennaio è davvero ricca. Dopo i classici film di Natale, vediamo cosa proporrà per il primo mese del 2023.

Ecco la programmazione di Netflix tanto attesa per gennaio 2023

Iniziamo dalle serie televisive. Il prodotto che più ha conquistato pubblico nel corso degli ultimi anni. Un po’ come fecero le telenovela negli anni ’80 con l’arrivo della televisione commerciale. Una fidelizzazione della clientela con storie che sembrano non avere mai una fine, l’esatto contrario di quanto avviene al cinema.

Netflix aprirà il mese con l’arrivo dell’innovativa serie thriller “Caleidoscopio“, con Giancarlo Esposito. Essa darà la possibilità all’utente di decidere in che modo fruire dei vari episodi. Sarà l’ordine di visione a essere deciso dallo spettatore, attraverso una scelta differente di colori. Ognuno potrà dare o vedere la storia attraverso un diverso punto di vista, per poi, magari, rivederla, pur conoscendola, utilizzando altre angolature.

Dal 4 gennaio, poi, ecco “Madoff – Il mostro di Wall Street“, una docuserie che racconta la storia di uno dei criminali più astuti dell’era moderna.

Per le famiglie con figli, invece, ecco “Kung Fu Panda; il Cavaliere Dragone“, che dal 13 gennaio offrirà la seconda stagione. Con le nuove avventure che porteranno il protagonista in giro per il globo, da Londra alla Cina, passando per gli Stati Uniti.

Tutti i film in arrivo a gennaio

Questi sono, invece, i titoli principali dei film attesi per il primo mese del 2023.

Si parte il 6 gennaio, con l’horror “The Pale Blue Eye – I delitti di West Point”, per poi proseguire con “Kai, l’autostoppista con l’accetta”, un documentario su un fatto di cronaca realmente accaduto negli Stati Uniti.

Il 13 gennaio ecco “Dog Gone – Lo straordinario viaggio di Gonger”, un’imperdibile avventura per tutti gli amanti dei cani.

Infine, il 31 gennaio, ecco l’attesissimo “Pamela, a Love Story”, il biotopic sulla splendida Pamela Anderson, sogno di un’intera generazione ai tempi di Baywatch.

Dunque, ecco la programmazione di Netflix per gennaio, con tante prime visioni che possono accontentare adulti e bambini. Senza dimenticare l’imperdibile The Fabelmans, al cinema da qualche giorno.