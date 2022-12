Gustosissime polpette di pesce fritte in padella per il cenone che piaceranno anche ai bambini

Mangiare pesce ogni tanto può essere piacevole, specialmente se lo cuciniamo in modo saporito. In particolare la Vigilia di Natale per tradizione si evita la carne. Prepariamo delle polpettine al sapore del mare che piaceranno a tutti. Scopriamo con quali ingredienti

In pescheria possiamo scegliere tanti prodotti del mare tutto l’anno. In particolare per il cenone della Vigilia di Natale come tradizione si mangerebbe il baccalà. Possiamo prepararlo in tanti modi diversi. Pensiamo al baccalà alla vicentina o alla romana, per esempio.

Per un antipasto o un secondo sfizioso potremmo invece fare delle polpette. Saranno così buone che finiranno in un attimo.

Per 4 persone occorrono:

400 g di polpa di baccalà già ammollato e pulito;

già ammollato e pulito; 400 g di patate bollite ;

; 2 cucchiai di Parmigiano ;

; 2 uova ;

; pangrattato ;

; prezzemolo ;

; basilico ;

; olio per friggere;

sale e pepe.

Gustosissime polpette di pesce fritte in padella facili da preparare

In una ciotola mettiamo le patate bollite, schiacciamole e uniamo le uova.

Mescoliamo e poi uniamo il baccalà privo di lisca. Aggiungiamo anche il Parmigiano grattugiato, un pizzico di sale e di pepe. Possiamo poi insaporire con prezzemolo e basilico tritati. Se piace, metteremo anche un po’ di aglio anch’esso tritato.

Impastiamo per bene. Scaldiamo l’olio. Formiamo con l’impasto tante polpettine e passiamole nel pangrattato. Gettiamole in padella e friggiamole da tutte le parti. Scoliamo le polpette di baccalà appena sono dorate.

Altre polpettine sfiziose per 4 persone

450 g di salmone ;

; 100 g di mollica di pane ;

; latte;

100 g di burro a temperatura ambiente;

a temperatura ambiente; un uovo intero e un tuorlo ;

; 2 cucchiai di farina ;

; pangrattato ;

; sale e pepe.

Come fare a preparare quelle al salmone

Ammorbidiamo innanzitutto la mollica nel latte. Ora puliamo il salmone e togliamo le lische. Tritiamolo con il robot da cucina e mettiamolo in una ciotola. Aggiungiamo la mollica ammollata e un po’ strizzata, un pizzico di sale e un po’ di pepe. Aggiungiamo anche un tuorlo d’uovo e 50 g di burro. Mescoliamo bene e poi impastiamo con le mani.

Possiamo fare delle polpette tonde oppure formiamo 4 grandi palline e poi schiacciamole. Diamo la forma di un hamburger o di un pesce con la coda. Adesso versiamo in un piatto fondo un po’ di farina, in altri due metteremo un uovo sbattuto e il pangrattato. Prendiamo le polpette e prima passiamole nella farina, poi nell’uovo e nel pane grattugiato.

In una padella mettiamo il burro rimasto e friggiamole. In alternativa, possiamo usare dell’olio.

Queste gustosissime polpette di pesce fritte in padella con baccalà o salmone piaceranno a grandi e bambini.

Si abbinano bene con un’insalata condita con olio e limone. Ricordiamo oltre a panettoni e pandori di mangiare pure un po’ di frutta benefica, magari esotica per cambiare.

Potremo alla fine pulire facilmente il piano cottura con uno sgrassatore.