Grande classico del periodo pasquale, l’agnello verrà servito su molte tavole italiane in questo periodo. Da Nord a Sud, le ricette variano in base alle tradizioni regionali. C’è chi lo ama impanato e fritto a cotoletta, chi arrosto, al forno o come scottadito. Il taglio più amato di questa carne è probabilmente la costoletta, anche per la facilità della sua preparazione. Invece della classica panatura con il pangrattato, si può usare ad esempio la mollica di pane. Grazie alla morbidezza data dalla mollica, le nostre costolette preparate così si scioglieranno in bocca.

Ma anche il cosciotto è un pezzo prelibato che, se cucinato con cura, è ancora più saporito. Oggi vedremo come prepararlo in modo originale che lascerà tutti senza parole.

Se siamo stufi del solito agnello impanato o al forno, ecco un’idea golosa per un cosciotto succulento che stupirà tutti

Questo piatto, oltre ad essere davvero prelibato, è anche un piacere per gli occhi. Il cosciotto cucinato intero con questa panatura di pistacchi è anche bellissimo da vedere.

Ingredienti per circa 4 persone

1,5 kg di cosciotto d’agnello;

1 spicchio d’aglio;

100 g di pistacchi già spellati;

menta;

2 fette di pancarrè;

olio EVO;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Prendiamo il nostro cosciotto e pratichiamo dei piccoli taglietti su tutta la superficie. Dovranno essere leggermente profondi e non superficiali;

tagliamo a fettine sottili lo spicchio d’aglio e inseriamo le fettine nei vari taglietti;

con una manciata di sale nella mano, massaggiamo l’agnello e cospargiamolo uniformemente;

trasferiamo l’agnello in una teglia rivestita di carta da forno, aggiungiamo un po’ d’olio EVO. Cuociamo a 160° per circa 50 minuti, in forno statico;

nel frattempo, prendiamo le fette di pancarrè ed eliminiamo la crosta esterna. Trasferiamole in un mixer e aggiungiamo i pistacchi, un po’ di sale e del pepe. Tritiamo il tutto fino a creare una granella abbastanza fine ma non troppo;

sforniamo l’agnello e cospargiamolo con il mix di pistacchi, pressandolo bene per farlo aderire su tutta la superficie. Rimettiamolo poi in forno per circa 40/50 minuti, regoliamoci in base alla grandezza del cosciotto;

facciamolo riposare per qualche minuto prima di affettarlo e servirlo ai nostri ospiti. Accompagniamolo con una salsina all’aceto balsamico o un contorno di verdure.

Quindi, se siamo stufi del solito agnello impanato, proviamo questa ricetta originale che sta già spopolando. I nostri ospiti rimarranno a bocca aperta quando lo serviremo in tavola per il pranzo di Pasqua. Per completare il menù, prepariamo qualche antipasto veloce ma super scenografico, ne abbiamo già parlato in un precedente articolo. E come primo, abbiniamo una appetitosa pasta al forno con la crosticina croccante, un must delle feste.

