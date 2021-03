È un piatto svuota frigo perfetto. Tutti abbiamo in casa almeno un pacco di pasta corta. E per il condimento ci si può sbizzarrire come si vuole. Si può preparare la versione classica con la salsa di pomodoro. Oppure facendo una besciamella veloce e con del formaggio, una versione bianca. Magari con salsiccia e broccoli, perché no. Ma per portare in tavola un piatto squisito, con una cottura a regola d’arte ci sono dei passaggi fondamentali. Se si fanno errori si può rovinare il sapore di questo delizioso piatto. Vediamo insieme quali sono.

I 3 errori da non fare per preparare una pasta al forno da mangiare con gli occhi

Sicuramente sembra un piatto super facile. Impossibile da sbagliare. Eppure dopo aver tirato fuori la teglia dal forno ci si accorge che la consistenza non è quella giusta. O la superficie è troppo bruciacchiata. Oppure la pasta sotto i denti risulta stopposa e un po’ gommosa. Per evitare questi spiacevoli inconvenienti basterà evitare di fare questi errori.

La pasta va scolata molto al dente

Spesso si teme che sia troppo dura per essere mangiata. Quindi si tende a lasciarla cuocere un po’ di più per essere sicuri. E invece questo è uno degli errori peggiori che si possono fare. Se la pasta è troppo cotta prima di essere condita e infornata, la pasta al forno risulterà gommosa. Meglio scolarla molto al dente, se i tempi di cottura previsti sono di 10 minuti, andrà scolata a circa 6/7 minuti. In questo modo una volta in teglia non verrà stracotta. Esatto, perché non bisogna mai dimenticarsi che la teglia di pasta al forno cuocerà per almeno 20 minuti in forno. E a non meno di 200° gradi. E questo tempo è sufficiente per cuocerla al punto giusto.

Il sugo non deve essere troppo liquido

Abbondare con il condimento va benissimo. Sia che si prepari con il sugo di pomodoro sia che sia bianca. Ma non bisogna cadere nella tentazione di lasciare il condimento più liquido. Pensando che si asciughi in forno. Anzi, si formerà quello strato di acqua che renderà scialbo il condimento. Quindi abbondante sugo e se c’è mozzarella, meglio strizzarla prima di metterla nel condimento. Idem per la besciamella, deve essere fluida non liquida.

Non dimenticarsi della crosticina sulla parte superiore

Per una pasta al forno da veri chef bisogna pensare anche all’estetica. Per far formare quella invitante crosticina servirà del formaggio grattugiato. O del pan grattato se la pasta al forno sarà bianca. Non solo si farà mangiare con gli occhi, ma esalterà il sapore del piatto. Per renderla perfetta, gli ultimi cinque minuti di cottura vanno fatti con modalità grill.

Quindi, ecco i 3 errori da non fare per preparare una pasta al forno da mangiare con gli occhi. E mi raccomando, non bisogna aver paura di abbondare con i grassi. Olio o burro nelle quantità sufficienti, altrimenti non le daremo giustizia. Un piccolo consiglio, si può cuocere per i primi 10 minuti con la teglia coperta di carta stagnola. Così il risultato sarà ancora più cremoso.

