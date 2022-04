Il peperone è uno degli alimenti più consumati e spesso presente sulle tavole degli italiani. È considerato l’ortaggio estivo per eccellenza e i suoi colori vivaci rispecchiano perfettamente la bella stagione. Il peperone fa parte della famiglia delle Solanaceae, la stessa delle patate, pomodori, ecc. Un alimento composto dal 92% di acqua, ricco di fibre, altamente diuretico e depurativo. Le vitamine e i minerali, poi, contribuirebbero al buon funzionamento del nostro organismo. Possiamo coltivarli anche nell’orto di casa, utilizzando questi semplici trucchetti che aiuterebbero la germogliazione dei semi.

Non solo pangrattato e formaggio, ma ecco come cucinare i peperoni gratinati al forno aggiungendo un ingrediente inaspettato

Il peperone è un alimento molto versatile. Possiamo grigliarlo, prepararlo ripieno, in agrodolce o cucinare la classica peperonata. È un ottimo condimento per la pasta e un perfetto contorno per accompagnare i secondi di carne o pesce. Un alimento che contiene poche calorie, quindi sarebbe adatto anche a chi segue una dieta controllata.

Sappiamo, quindi, che il peperone è un ortaggio molto versatile e che si presta molto bene a qualunque tipo di preparazione. La ricetta che stiamo per proporre ai nostri Lettori, è un piatto classico della cucina italiana. Tutti abbiamo cucinato almeno una volta nella vita i peperoni gratinati al forno. Ma oggi vogliamo aggiungere alla ricetta tradizionale un ingrediente molto gustoso: il tonno.

Ingredienti:

1 peperone rosso e 1 peperone giallo;

200 g di tonno sott’olio;

200 g di pangrattato;

4 cucchiai di formaggio;

1 spicchio di aglio;

prezzemolo;

capperi q.b.;

olio EVO q.b.;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Cominciamo lavando per bene i nostri peperoni. Dividiamoli in quattro parti ed eliminiamo i semini e i filamenti. Disponiamoli su una teglia rivestita di carta forno. In un mixer da cucina, aggiungiamo il pangrattato, l’olio EVO, il sale, il pepe, il prezzemolo e lo spicchio di aglio. Frulliamo tutti gli ingredienti. Versiamoli in una ciotola e uniamo il tonno sgocciolato e i capperi. Amalgamiamo tutti gli ingredienti.

Con l’aiuto di un cucchiaio distribuiamo l’impanatura ottenuta su ogni fetta di peperone. Irroriamo con dell’olio EVO e inforniamo per circa 25 minuti ad una temperatura di 200 gradi. Una volta cotti, serviamo i peperoni tiepidi o freddi. Un ultimo consiglio: possiamo anche utilizzare del tonno al naturale ed aggiungere alla ricetta delle olive. Non solo pangrattato e formaggio, ma ecco come preparare questi peperoni davvero speciali.

Lettura consigliata

Pochi sanno che per rendere digeribili i peperoni basta solo un semplice trucchetto della nonna