L’autunno è la stagione della zucca, che diventa protagonista assoluta delle nostre tavole. Ma quando siamo stanchi delle solite ricette con la zucca, come fare per inventare qualcosa di nuovo in cucina? Risotto di zucca, vellutata, e zucca al forno sono certamente tra i piatti più amati dell’autunno. Ma non sono gli unici per gustarci la nostra saporitissima zucca autunnale. Oggi proponiamo un altro piatto buonissimo e semplice che possiamo preparare in pochi minuti. Vediamo di che cosa si tratta.

Se siamo stanchi di risotti e vellutate proviamo questo piatto veloce e delizioso con la zucca

Ma di quale piatto stiamo parlando? Semplice: si tratta della pasta con la zucca. Meno famosa dell’amatissimo risotto alla zucca, la pasta con la zucca è però una vera delizia. È semplicissima da preparare, ed è buona da leccarsi i baffi. Se siamo stanchi di risotti e vellutate proviamo questo piatto delizioso con la zucca pronto velocemente.

Ingredienti per la pasta con la zucca per 2 persone

200 gr circa di pasta corta;

300 gr circa di zucca sbucciata;

circa un bicchiere di brodo vegetale (facoltativo);

uno spicchio d’aglio;

olio di oliva q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.;

un ciuffo di prezzemolo per guarnire.

Preparazione degli ingredienti

La pasta con la zucca è semplicissima da preparare. Mettiamo a bollire abbondante acqua salata per cuocere la pasta. Per questa ricetta sono particolarmente adatti i formati corti (penne, fusilli, ruote, conchiglie…) ma possiamo scegliere qualunque formato che abbiamo a casa.

Mentre l’acqua bolle, prepariamo il sugo alla zucca in una padella. Sbucciamo e tagliamo la zucca a piccoli cubetti. In un pentolino, prepariamo del brodo vegetale facendo bollire dell’acqua e aggiungendo mezzo dado vegetale. Se non vogliamo preparare il brodo, possiamo anche utilizzare della semplice acqua calda. Ora siamo pronti a preparare la pasta.

Preparazione della pasta con la zucca

Quando l’acqua bolle, gettiamo la pasta. Nel frattempo, mettiamo un filo d’olio in padella, e aggiungiamo la zucca tagliata a pezzetti e uno spicchio d’aglio. Lasciamo rosolare per un paio di minuti poi aggiungiamo poco per volta il brodo vegetale. Quando la zucca si ammorbidirà, schiacciamola con una forchetta per creare una sorta di purè. Aggiungiamo sale e pepe a piacere. Poco prima di scolare la pasta, aggiungiamo del prezzemolo tagliato grossolanamente. Il sugo alla zucca è pronto, gettiamo la pasta in padella e mischiamo.

