L’acqua rientra nella categoria dei beni primari per la vita dell’essere umano, e senza di essa non vivrebbe più di 72 ore. Senz’acqua non c’è vita eppure oggi giorno è uno dei beni più abusati e sprecati.

L’acqua è un bene prezioso che ci permette la sopravvivenza anche durante periodi prolungati in assenza di cibo. È un bene che spesso viene sprecato e la cucina è uno di quei posti dove il suo consumo è più abusato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Infatti, quante volte è capitato di buttare via l’acqua della pasta o del riso, piuttosto che delle patate?

Non sprecheremo mai più l’acqua della pasta dopo aver scoperto questi geniali e banalissimi metodi di riciclo

Ebbene, oggi con questo breve articolo, vogliamo svelare qualche trucchetto per imparare a riciclarla.

5 modi per riutilizzarle l’acqua di cottura in cucina

È possibile riutilizzare l’acqua di cottura di pasta o riso anche in cucina, vediamo come.

Utile come condimento o per mantecare, possiamo aggiungerla ai nostri sughi per renderli più liquidi e facili da distribuire nei piatti. Oppure possiamo decidere di aggiungerla alla pasta per risottarla.

L’acqua di cottura può essere arricchita con l’aggiunta di spezie o erbe aromatiche e fungere da brodo. Oppure possiamo decidere di aggiungervi all’interno un dado vegetale e utilizzarla per la preparazione di altri piatti come i risotti. Possiamo anche utilizzarla come base per la preparazione di zuppe, come questa squisita zuppa di zucca e funghi porcini.

Possiamo decidere di riutilizzarla per cuocere altri alimenti a vapore o per bollire altre verdure. Basterà versarla in un’altra pentola o nel recipiente di un robot da cucina, sul quale posizionare l’apposito cestello per la cottura a vapore.

Ottima anche per ammorbidire gli impasti, di pane, pasta, pizza e torte salate, infatti, dona ai lievitati una morbidezza unica.

Ancora possiamo decidere di riutilizzarla per mettere in ammollo i legumi secchi. Ricordandoci che non possiamo riutilizzarla per la cottura degli stessi.

Gli altri usi

L’acqua di cottura grazie alle sue proprietà, può anche essere riutilizzata in altri ambiti.

Ideale per un pediluvio, a cui aggiungere magari qualche goccia di oli essenziali. Infatti, grazie alla presenza di amidi darà ai piedi un effetto emolliente e rigenerante. Possiamo anche decidere di utilizzarla come impacco per i capelli. Basterà applicarla sulla chioma almeno 15 minuti prima del lavaggio. Il risultato sarà una chioma morbida e lucente.

Utile per mettere le stoviglie sporche in ammollo prima di metterle nella lavastoviglie. Oppure da utilizzare come acqua per il lavaggio manuale delle stoviglie stesse.

Infine, possiamo decidere di utilizzarla come fertilizzante per le piante. In questo caso però il consiglio è quello di non salarla.

Ebbene, non sprecheremo mai più l’acqua della pasta dopo aver scoperto questi geniali e banalissimi metodi di riciclo.