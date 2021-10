Con l’arrivo dell’autunno, comincia anche la stagione dei broccoli. Cibo detestato dai bambini per eccellenza, in realtà i broccoli sono dei preziosissimi alleati per la nostra salute.

Sono, infatti, un’importantissima fonte di antiossidanti, e delle vitamine C, A e K, fondamentali per il nostro metabolismo, per la salute della pelle e della vista.

Nonostante ciò, molti a volte rinunciano ad integrare i broccoli nella dieta per un motivo molto semplice: il loro sapore non è dei migliori. Specialmente se prepariamo i broccoli sbollentati e poi conditi in insalata, potremmo stancarci presto di consumarli.

Ma in realtà i broccoli sono estremamente versatili e possono diventare una pietanza succulenta. Vediamo una semplice ricetta per trasformarli completamente.

Se siamo stanchi dei soliti broccoli stufati proviamo questa ricetta gustosissima da leccarsi i baffi

Basta broccoli stufati e insipidi. Per trasformarli in un piatto che piacerà proprio a tutti, anche ai bambini, bastano pochi semplici ingredienti. La ricetta che proponiamo oggi è dei broccoli gratinati al forno con besciamella.

Ingredienti per i broccoli gratinati al forno con besciamella

a) circa 800 grammi di broccoli;

b) circa 1 litro di latte (anche vegetale);

c) 100 gr di farina;

d) 100gr di burro (o margarina);

e) noce moscata;

f) olio di oliva q.b.;

g) sale;

h) parmigiano grattugiato (facoltativo).

Procedimento

Per prima cosa prepariamo la besciamella. In una pentola sciogliamo il burro e aggiungiamo la farina mescolando per prevenire la formazione di grumi. Aggiungiamo poco per volta il latte precedentemente scaldato continuando a mescolare. Quando il composto comincia ad addensarsi saliamo e aggiungiamo della noce moscata. La nostra besciamella è pronta. Se non vogliamo prepararla a casa possiamo anche comprarla già fatta.

Ora facciamo una velocissima precottura dei broccoli. Laviamoli e tagliamoli a pezzi di medie dimensioni, e sistemiamoli in un piatto con circa mezzo bicchiere di acqua. Cuociamoli in forno a microonde per circa 5 minuti. Se non abbiamo il microonde possiamo sbollentarli in acqua.

Disponiamo in una terrina e inforniamo. Una volta precotti i broccoli, disponiamoli in una terrina, saliamoli, e ricopriamoli con abbondante besciamella. Inforniamo i broccoli a 180 gradi per circa 10 minuti. Trascorso questo tempo, cospargiamo la superficie con del formaggio grattugiato e inforniamo nuovamente in modalità grill per altri 5 minuti.

Ecco anche una ricetta deliziosa e semplicissima per utilizzare i gambi dei broccoli in cucina.