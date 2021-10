Il 4 ottobre 2021 i servizi di Facebook sono rimasti inaccessibili in tutto il Mondo per circa 6 ore. Oltre a Facebook vero e proprio, sono andati in down anche Instagram, Whatsapp, Messenger e tutti gli altri servizi di Facebook.

Fortunatamente, dopo poche ore tutto è tornato alla normalità. Tuttavia, questo non ha impedito ai criminali informatici di trarre vantaggio dalla situazione.

Dato che può accadere altre volte che i social risultino inaccessibili, è sempre bene sapere come difendersi. Difatti, i truffatori approfittano dei blackout di Facebook e Whatsapp per mandare messaggi trappola, ecco come difendersi.

Molti sono caduti vittima di truffe che promettevano di riattivare i propri account social. Dunque, vediamo quali sono gli obiettivi dei truffatori e come non cascarci.

I truffatori approfittano dei blackout di Facebook e Whatsapp per mandare messaggi trappola, ecco come difendersi

I truffatori informatici sono sempre più scaltri, adattabili e veloci. Approfittano di ogni situazione per cercare nuove vittime. In questo caso, quando c’è un problema di accesso a servizi molto usati, i truffatori usano una tecnica molto semplice. Inviano delle e mail truffa che ci promettono di riattivare il nostro account.

Nella e mail, generalmente, viene comunicato che il nostro account risulta inaccessibile perché le credenziali sono scadute, oppure perché sono stati effettuati degli aggiornamenti.

Ci viene, allora, proposto di cliccare su un link per riattivare l’account. Ed è qui che la truffa entra nel vivo.

Non crediamo a chi ci propone di riattivare il nostro account

Se clicchiamo sul link nella e mail truffa, verremo indirizzati verso siti che assomigliano alla schermata di accesso dei social. Qui ci verrà chiesto di inserire le nostre credenziali. Ma in realtà si tratta di siti falsi e il truffatore si impossessa così dei nostri dati. Si tratta di messaggi truffa che circolano sempre in rete, ma quando c’è un blackout dei servizi più utilizzati, molti utenti tendono a cascarci. Vediamo come difenderci.

Non cliccare mai su link sconosciuti

La prima regola che vale sempre quando riceviamo e mail sconosciute è di diffidare.

Non bisogna mai cliccare su link di provenienza incerta. E soprattutto, prima di inserire i nostri dati in una pagina, dobbiamo assicurarci che sia autentica.

Nel caso in cui i nostri social risultino inaccessibili, assicuriamoci prima che non sia un problema del social, e non affrettiamoci a cambiare password o inserire i nostri dati in schermate sospette.

Attenzione anche a non lasciarci ingannare da questa email truffa che molti stanno ricevendo su Gmail.