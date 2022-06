Una folta chioma di capelli in una donna attira l’attenzione e la rende indubbiamente più bella, ma richiede anche una cura speciale.

Affinché i capelli non siano solo lunghi ma anche sani, ci sono alcuni errori fondamentali da non fare.

Capelli lunghi e lucenti hanno bisogno di cure intensive. Affinché non diventino fragili o secchi ci sono alcuni consigli da seguire e alcuni errori da evitare.

I capelli folti sono difficili da domare, soprattutto in caso di pioggia, nebbia o umidità elevata. I capelli spessi hanno un diametro di oltre 0,08 millimetri e la loro superficie tende ad essere ruvida e porosa.

Poiché lo strato esterno della cuticola non è liscio, l’umidità può fuoriuscire più facilmente e di conseguenza i capelli appaiono spesso secchi e spenti.

Adesso vediamo quali errori bisogna evitare per proteggere i propri capelli.

Se si vogliono mantenere i capelli lunghi, folti, fluenti e sani bisognerebbe evitare questi 4 errori

Partiamo dai primi due. Non bisogna lavarli troppo spesso. I capelli non devono essere lavati ogni giorno, al contrario: lavare la propria chioma troppo spesso è solitamente la causa primaria dei capelli grassi, perché lavandoli si facilita la fuoriuscita di sebo dal cuoio capelluto. Non lavarli spesso, infatti, è tra i 4 consigli utili per non avere capelli unti.

Perché accade questo? Perché il sebo protegge i capelli e il cuoio capelluto dall’essiccamento, ecco perché più spesso vengono lavati e più sebo viene prodotto, entrando in un circolo vizioso difficile da interrompere.

Per far passare due o tre giorni fino al prossimo lavaggio, si può utilizzare uno shampoo a secco.

Il secondo errore da non fare è spazzolare i capelli quando sono bagnati.

Non importa se sono corti o lunghi, non si dovrebbero mai spazzolare i capelli quando sono bagnati e nemmeno acconciarli. I capelli bagnati sono particolarmente sensibili e soggetti a danni.

I capelli lunghi e bagnati in particolare tendono ad annodarsi velocemente. Si consiglia di districare i capelli lunghi prima di lavarli e di sciogliere delicatamente i nodi utilizzando speciali spazzole districanti.

Gli ultimi 2 consigli per curare la propria folta chioma

Se si vogliono mantenere i capelli lunghi, folti e fluenti, bisogna evitare altri due errori.

Non distribuire lo shampoo su tutti i capelli, ma solo sull’attaccatura.

Dopotutto i prodotti per i capelli sono atti principalmente a pulire il cuoio capelluto con i suoi piccoli pori e liberarlo da grasso, dallo sporco e dai residui di styling. Non appena i capelli saranno risciacquati, lo shampoo automaticamente laverà anche le punte.

L’ultimo consiglio è utilizzare uno spray termoprotettivo per proteggere i capelli dal calore del phon, della piastra o del ferro arricciacapelli.

Una piastra, per esempio, ha una temperatura di circa 180 gradi e viene utilizzata a diretto contatto con i capelli. Se non si applica una protezione dal calore in anticipo, si possono danneggiare enormemente i propri capelli lunghi e folti, sfibrandoli. I prodotti sono disponibili in farmacia od online, in spray o in crema.

