I capelli grassi non solo sembrano quasi sempre sporchi, ma risultano anche spettinati e poco in ordine. Insomma non è un piacere averci a che fare né per gli uomini né per le donne.

Cosa si può fare quando i propri capelli sono di nuovo unti e arruffati dopo solo un giorno dall’ultimo shampoo e le ghiandole sebacee sembrano attive 24 ore su 24?

Molti risolvono il problema lavando i capelli tutti i giorni, ma questo potrebbe essere un errore, perché così facendo i capelli potrebbero sporcarsi e ungersi ancora più facilmente. Prima di esaminare 4 consigli straordinari e dall’effetto immediato per sbarazzarsi dei capelli grassi, vediamo quali potrebbero essere le cause.

Se grassi: cause e sintomi

Molte persone inclini ai capelli grassi vorrebbero trovare subito una soluzione immediata, ma prima di fare questo bisogna comprendere da dove deriva il sebo.

La principale causa dell’eccessiva produzione di sebo sul cuoio capelluto è il ritmo del lavaggio irregolare. Chi si lava i capelli quotidianamente od ogni due giorni dovrebbe mantenere questo ritmo il più costantemente possibile. Se viene interrotta la routine, le ghiandole sebacee reagiranno producendo più grasso nei giorni in cui i capelli non saranno lavati.

Anche gli ormoni influenzano le ghiandole sebacee. Ad esempio durante la pubertà, una delle fasi della vita in cui l’equilibrio ormonale oscilla in modo notevole, si possono avere capelli grassi come risultato.

Ma adesso vediamo le soluzioni per sbarazzarsi dei capelli unti.

4 consigli straordinari e dall’effetto immediato per non avere più capelli unti e con effetto grasso

Per combattere l’effetto grasso dei capelli, oltre a preferire determinati tagli e acconciature, sarebbe utile seguire alcuni consigli.

Il primo consiglio è lavare i propri capelli con acqua tiepida. La temperatura gioca un ruolo decisivo, soprattutto con i capelli grassi. Se l’acqua è troppo calda, verranno ulteriormente stimolate le ghiandole sebacee. L’acqua tiepida, invece, è l’ideale.

Il secondo consiglio è massaggiare delicatamente lo shampoo (preferibilmente contro i capelli grassi) sul cuoio capelluto. In questo modo si comprimono le ghiandole sebacee e il cuoio capelluto non si unge così rapidamente. Per rendere lo shampoo più efficace, si possono aggiungere alcune gocce di aceto di mele o succo di limone.

Il terzo consiglio, soprattutto quando non si ha tempo, è utilizzare lo shampoo a secco. Questo tipo di lavaggio è ideale soprattutto per i capelli fini, piatti e grassi.

Il quarto consiglio è evitare di usare piastre e arricciacapelli perché il calore così forte attiva le ghiandole sebacee che produrranno ancora più grasso.

Per contrastare i capelli unti, anche la spazzola ha la sua importanza

È essenziale pulire regolarmente la spazzola per capelli. Le cellule morte della pelle, i residui di prodotti per lo styling e l’olio per capelli si raccolgono proprio sulla spazzola.

Prima di spazzolare i propri capelli, tutti i peli che sono ancora nella spazzola devono essere prima rimossi. Per fare questo si può utilizzare un semplice pettine a coda e passarlo attraverso gli spazi vuoti della spazzola.

Dopo di che si può mettere la spazzola in un contenitore con acqua tiepida, un po’ di shampoo in polvere e un po’ di lievito in polvere, che assorbe il grasso come una spugna. Dopo un’ora circa, la spazzola sarà come nuova.

Approfondimento

Per capelli grassi, secchi e sottili che si sporcano facilmente anche dopo un giorno dallo shampoo ecco un prodotto efficacissimo per mantenerli puliti più a lungo