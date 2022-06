3 straordinarie ed efficaci maschere fai da te per un viso radioso e per capelli brillanti

In commercio ci sono tantissime maschere per il viso e per i capelli, ottime ed efficaci. Ma, si sa, a molte donne piace preparare i propri prodotti di bellezza in casa, con ingredienti naturali ed ecosostenibili. Anche per proteggere la pelle dal sole esistono degli ottimi rimedi casalinghi.

La pelle del viso è esposta ai raggi UV, all’inquinamento, alle intemperie, ed è per questo che ha bisogno di un nutrimento speciale come quello che solo una maschera applicata per una ventina di minuti, può dare. Lo stesso vale per i capelli, stressati dai continui lavaggi, dal phon e dall’inquinamento.

Se si vuole preparare una maschera efficace per la cura della pelle e dei capelli, bastano pochi ingredienti naturali facilmente reperibili, veloci da mescolare e privi di conservanti.

Abbiamo raccolto 3 ricette e selezionato gli ingredienti giusti, che scientificamente hanno dimostrato di avere un effetto positivo su pelle e capelli. Scopriamo i dettagli.

3 straordinarie ed efficaci maschere fai da te per una pelle liscia e più giovane in pochi minuti

La prima maschera da preparare in casa è adatta ed efficace per la pelle impura e grassa. Gli ingredienti sono:

argilla curativa;

tè verde;

curcuma;

olio di jojoba.

Il procedimento è semplice. Bisogna grattugiare la curcuma fresca e mescolarla con due cucchiai di argilla curativa. Aggiungere il tè verde fino a formare una sostanza viscosa. Infine bisogna mescolare qualche goccia di olio di jojoba. Una volta terminato, bisognerà applicare la maschera sul viso e tenerla per 15/20 minuti. Infine si deve risciacquare con acqua tiepida il proprio viso e poi asciugarlo. Prima di andare a letto è consigliabile idratare la pelle con una crema da notte.

La seconda maschera per il viso fai da te, questa volta per pelle secca

La seconda maschera fai da te è efficace soprattutto per chi ha la pelle secca. Per la sua preparazione si ha bisogno dei seguenti ingredienti:

tè verde in polvere;

succo di aloe vera;

miele;

curcuma;

olio di jojoba.

Il procedimento è altrettanto semplice: acquistare un gel puro di aloe vera e mescolarne un cucchiaio con la curcuma fresca. Successivamente bisognerà aggiungere un cucchiaino di polvere di tè verde e olio di jojoba. Una volta preparato il composto, bisognerà applicare la maschera e lasciarla in posa per 20 minuti. Rimuovere con un panno asciutto e fresco, senza lavare.

L’ultima maschera

Tra le 3 straordinarie ed efficaci maschere fai da te, l’ultima è per i capelli, per renderli folti e brillanti. Gli ingredienti necessari sono:

succo di aloe vera;

olio di jojoba;

fondi di caffè;

olio di rosmarino.

Bisogna mescolare il succo di aloe vera e l’olio di jojoba. Una volta mescolati questi due ingredienti, bisognerà aggiungere alcuni fondi di caffè e olio di rosmarino, che favoriranno la circolazione sanguigna del cuoio capelluto. La maschera dovrà essere applicata dalle radici alle punte dei capelli, e poi massaggiata su tutto il cuoio capelluto.

Dopo averla lasciata in posa circa un quarto d’ora, bisognerà risciacquare abbondantemente con acqua prima di procedere con lo shampoo.

Il risultato sarà strepitoso, i capelli diventeranno folti, brillanti, resistenti e meno grassi. Provare per credere.

