Capelli lunghissimi, sani, folti e luminosi sono il desiderio di ogni donna. Tra l’altro, le ultime mode che ammiccano allo stile gipsy. Così come a un ritorno dello stile grunge declinato nella sua versione più glamour. Queste tendenze in particolare incoraggiano lo sfoggio di una chioma lunga e fintamente selvaggia. In realtà, si tratta di soluzioni curate nei minimi dettagli. Il presupposto per una chioma chilometrica e curata è che questa sia sana. È sconsigliabile l’adozione delle extension, perché alla lunga, il loro peso sulla ciocca di capelli cui vengono applicate, è deleterio per la cute.

Causando inevitabilmente la perdita di numerosi bulbi. Fortunatamente, esistono numerose soluzioni per arrestare la caduta e assicurarsi una chioma da Raperonzolo.

Basta sapere come far crescere i capelli con 3 rimedi naturali economici, che stupiranno molti perché spesso si trovano comunemente nelle case.

Oltre a seguire qualche dritta che riguarda il contenimento dei danni dovuti ad un eccesso di styling, ad esempio. Le nonne, nelle foto d’epoca in cui erano ancora giovani fanciulle, spesso vantano delle capigliature straordinarie, lunghe, lucide, acconciate con cura. In estate o quando le condizoni lo consentono, è utile rinunciare all’uso del phon. Purtroppo il calore non solo irrita la cute, ma inaridisce le lunghezze, che spesso vanno a spezzarsi. Questo impedisce il capello di raggiungere lunghezze degne di nota.

Come far crescere i capelli con 3 rimedi naturali economici e facili da trovare, più altri trucchi, per una chioma lunghissima e sana

Con alcuni accorgimenti è facile favorire la crescita dei capelli. Prima di lavarli, è consigliabile pettinarli, per limitare la comparsa di nodi. Meglio evitare di pettinarli quando sono bagnati, e quindi più vulnerabili. I nodi sono spesso la casa del deterioramento e della rottura del fusto del capello. Per favorire la crescita della chioma, durante lo shampoo, è utile massaggiare con i polpastrelli la sommità della testa.

Questo favorisce il benessere della cute, riattivando la circolazione, così come sciacquare il balsamo prima con acqua calda e poi con acqua fredda.

L’olio di ricino è spesso qualcosa che abbiamo in casa, per motivi non riconducibili ai capelli. Esso contrasta la caduta dei capelli poiché interagisce direttamente con il bulbo. Inoltre, è ricco di antiossidanti e la sua consistenza pastosa crea una sorta di pellicola intorno al fusto del capello.

Questo fa risultare la chioma rigenerata, inspessita, più voluminosa. Questo, a tutto vantaggio della crescita, perché le punte soffrono e si deteriorano meno. Non sarà più necessario tagliarle spesso.

L’MSM è invece un integratore alimentare molto presente negli stipetti degli sportivi. Acronimo di metilsulfonilmetano, la funzione di questa sostanza è di fornire all’organismo lo zolfo necessario alla rigenerazione molecolare. Si usa per contrastare dolore cronico, infiammazioni, disturbi autoimmuni e può essere prescritto persino nelle prime fasi dell’Alzheimer.

Viene inoltre prescritto per emorroidi, artrosi, rosacea e danni muscolari riconducibili all’attività fisica. Il suo effetto collaterale? Fa crescere velocemente i capelli. Alcuni riportano una crescita di due centimetri al mese, ma può essere abbastanza soggettivo. In commercio ne vendono versioni specifiche per capelli, arricchite di vitamina C.

E per finire un ottimo rimedio per far crescere a dismisura i capelli è bere tanta acqua. L’idratazione è tutto.

