I primi freddi cominciano a farsi sentire in gran parte della nostra Penisola. Forse per molti non è ancora il momento per accendere il camino o i termosifoni. Specialmente nelle giornate molto piovose accade spesso di avere voglia di mangiare pietanze che funzionino da comfort food, capaci di tirare su il morale e di farci sentire coccolati. Niente di meglio di una zuppa o di una vellutata. Proprio come questa calda e profumata vellutata scaldacuore autunnale per rifocillarsi dopo una fredda giornata.

Gli ingredienti principali? Porro e patate, uno squisito abbinamento che abbiamo già testato in una ricetta proposta in passato. Il porro fa parte della stessa famiglia dello scalogno, della cipolla e dell’aglio, ma è forse meno conosciuto e apprezzato nella nostra cucina. È però bene sapere che garantisce un buon apporto di vitamine, fibre, fitonutrienti e minerali (calcio e fosforo in particolare).

Calda e profumata vellutata scaldacuore autunnale per rifocillarsi dopo una fredda giornata

Ingredienti per 4 persone

1 porro;

600 g di patate a pasta gialla;

80 g di parmigiano grattugiato;

150 ml di panna;

q.b. sale;

crostini di pane (facoltativi).

Preparazione

Prendere il porro, lavarlo, mondarlo e tagliarlo a tocchetti. Sbucciare, sciacquare e tagliare le patate a cubetti.

Riempire una pentola d’acqua e mettere al suo interno patate e porro, per poi salare in base al proprio gusto.

Lasciar bollire l’acqua e attendere che le verdure si lessino, servirà all’incirca mezz’ora di tempo o poco meno.

Frullare patate e porro assieme a parte dell’acqua di cottura, fino ad ottenere una purea liscia.

Aggiungere il parmigiano e la panna panna al tutto, per poi mescolare e aggiustare di sale.

Servire la vellutata quando è ancora calda, accompagnandola a dei crostini o a del semplice pane tostato.

