Le castagne sono frutti tipici dell’autunno, il loro arrivo in tavola da sempre rappresenta pura gioia.

Esistono diversi modi per cucinare le castagne oltre alle classiche e apprezzatissime caldarroste. Infatti possono essere preparate in cucina in una classica pentola oppure essere sbollentate in acqua per preparare meravigliosi risotti.

Spesso, però, lessare le castagne in acqua può risultare un’operazione che richiede molto tempo.

Esiste un modo che potrebbe facilitare la preparazione di questi frutti, più semplice e molto più veloce. Per castagne squisite pronte in pochi minuti basta questa astuzia da veri esperti.

Sarà, infatti sufficiente sostituire alla classica pentola con bordi alti una pentola a pressione. In questo modo si velocizzerà di molto il processo e saranno pronte in circa mezz’ora.

Operazioni pre-cottura

Prima di procedere sarà necessario compiere due operazioni semplici ma necessarie per la buona riuscita della preparazione. Per prima cosa mettere a bagno le castagne per circa trenta minuti, in mancanza di tempo sarà sufficiente lavarle sotto l’acqua corrente tiepida.

In seguito, prima di mettere a cuocere le castagne sarà necessario inciderle senza rovinare la polpa. Per procedere basterà munirsi di un coltello o di un paio di forbici utili per effettuare un piccolo taglio. Sarebbe molto importante non dimenticarsi di questa operazione prima di buttare le castagne in acqua. Innanzitutto, saranno più semplici da sbucciare e, soprattutto, non rischieranno di scoppiare durante la cottura.

Per castagne squisite pronte in pochi minuti basta questa astuzia da veri esperti

Dopo averle lavate ed incise le castagne potranno essere sistemate nella pentola a pressione coperte di acqua. Per quanto riguarda l’aggiunta di acqua dovrà essere proporzionale al numero delle castagne da cuocere.

Prima di chiudere la pentola si potrà aggiungere un pizzico di sale e del rosmarino. Nel caso in cui si volessero utilizzare per una ricetta dolce non sarà necessario aggiungere nulla.

Mettere la pentola su fiamma vivace e posizionare correttamente la valvola per la fuoriuscita del vapore.

Una volta che la pentola a pressione comincerà a fischiare bisognerà procedere abbassando il fuoco. Continuare la cottura per circa una trentina di minuti. Trascorso il tempo di cottura sarà fondamentale spegnere il fuoco e aprire la valvola per la fuoriuscita del vapore. Prima di aprire la pentola attendere l’abbassamento della valvola di sicurezza.

Fare molta attenzione a maneggiare la pentola a pressione perché il rischio di incidenti potrebbe essere elevato. La pentola non dovrà mai venire aperta durante la cottura o con la valvola alzata.

Una volta aperta le castagne andranno scolate e lasciate intiepidire prima di procedere alla rimozione del guscio.

Le castagne, così cotte, risulteranno morbide e deliziose. Ottime da consumare semplicemente o per essere utilizzate in ulteriori preparazioni.

Potranno essere utilizzate per preparare dolci come la crema di castagne o ricette salate.