Ormai la primavera si sta facendo sentire in tutta Italia e le temperature si stanno alzando decisamente. In alcune zone sembra quasi sia già arrivata l’estate, ed ormai è già da un po’ che alcuni passano il weekend in spiaggia.

In questo periodo, quindi, siamo tutti un po’ accaldati, ovviamente. Può però succedere che alcuni sentano freddo anche quando le temperature sono piuttosto alte. Questo potrebbe essere dovuto ad un disturbo ben preciso, come spiegheremo tra poco. Se sentiamo spesso freddo anche quando fa caldo, la ragione sarebbe una in particolare, e non va sottovalutata.

I consigli degli esperti

La Fondazione Humanitas fornisce utili indicazioni riguardanti la salute della tiroide. Essa è una ghiandola che svolge delle importanti funzioni all’interno del nostro corpo. È posizionata tra laringe e trachea, nella parte inferiore del collo.

Tra le funzioni della tiroide troviamo la produzione di ormoni che regolano il metabolismo corporeo ed anche la termogenesi. Quest’ultima è la produzione di calore da parte del corpo. Dunque, se la tiroide non funziona bene, potrebbe iniziare a produrre questi ormoni in quantità minore. In questa situazione si parla di ipotiroidismo, che indica appunto una ridotta funzionalità tiroidea.

Se sentiamo spesso freddo anche quando fa caldo questa potrebbe essere la patologia di cui soffriamo

Con meno ormoni deputati alla termogenesi, si potrebbe quindi sperimentare una maggiore sensazione di freddo, anche con temperature esterne non troppo basse. Ci sarebbero poi altri sintomi, come la difficoltà a concentrarsi, la stanchezza ed il gonfiore del volto. Se sperimentiamo alcuni di questi sintomi, è bene che ci rivolgiamo al medico quanto prima.

La Fondazione Humanitas indica poi che è importante agire secondo le indicazioni del medico, spesso con cure farmacologiche. In genere, si assumerebbero soprattutto ormoni tiroidei per far fronte alla ridotta funzionalità della ghiandola. Non intervenire tempestivamente potrebbe avere effetti anche seri sulla qualità della vita del paziente affetto.

Insomma, queste indicazioni forniscono ulteriori prove che tutelare la salute della tiroide è importante. Bisognerebbe quindi stare attenti, ad esempio, ai cibi che potrebbero interferire con il suo funzionamento. Facciamo attenzione anche alle bevande che assumiamo, per assicurarci che non facciano del male a questa ghiandola. Gli esperti della Fondazione indicano in particolare di mantenere sana la dieta cercando di assumere quantità corrette di iodio. Tuttavia, la Fondazione specifica anche che non è possibile prevenire del tutto l’insorgenza di questo disturbo.

