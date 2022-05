Se vogliamo diventare dei bravi cuochi dobbiamo imparare un sacco di trucchetti, quando cuciniamo sia il dolce sia il salato. Seguire le ricette è utile, ma poi a fare la differenza sono le piccole astuzie che rendono i nostri piatti davvero unici.

Oggi parliamo in particolare dell’utilizzo di un ingrediente popolarissimo, ovvero la Nutella. La celebre crema di nocciola è estremamente versatile e si adatta a tantissimi dolci diversi. Tra le ricette che fanno maggiore uso di questo ingrediente troviamo le intramontabili crepes ed i classici muffin.

Siccome la usiamo quasi tutti, oggi cerchiamo di dare un’indicazione per ottenere il massimo da questa deliziosa crema quando la usiamo in una ricetta. Cercheremo di evitare un problema molto comune che accade in tante preparazioni con Nutella. Può infatti succedere che questa diventi troppo dura e non mantenga la sua fantastica consistenza morbida e cremosa. Oggi vedremo come evitarlo: questo è il tocco di classe che dobbiamo imparare.

Basta poco per migliorare la qualità delle nostre ricette

Immaginiamo di dover cucinare uno dei dolci più popolari che vengono preparati con la Nutella: una bella crostata. Si tratta di una preparazione piuttosto semplice e che possiamo fare anche senza grandi competenze di cucina. Basta preparare una pasta zuccherata con farina, burro e tuorli d’uovo, mescolare tutto e poi mettere nella teglia.

Una volta che l’impasto è pronto, si versa la Nutella e si mette a cuocere. Si cerca di cuocere per il tempo corretto, esattamente come da ricetta; poi, una volta tolta dal forno, la nostra crostata dovrebbe essere della consistenza giusta. A volte, però, c’è un fastidioso intoppo nella nostra preparazione: la Nutella è troppo dura.

Il tocco di classe che dobbiamo imparare per evitare che la Nutella diventi troppo dura dentro i dolci

Come fare per evitare questo problema? Magari pensiamo di aver sbagliato il tempo di cottura e che forse dovevamo spegnere il forno prima. Ma se abbiamo seguito le istruzioni della ricetta è difficile che sia questa la causa. Riducendo il tempo di cottura, rischiamo soltanto di avere una pasta mezza cruda.

L’intelligente astuzia che dobbiamo invece mettere in pratica è un’altra, ed è molto semplice. Basta infatti che prima di mettere la Nutella nella torta facciamo scaldare una pentola piena d’acqua. Poi, dopo qualche minuto, quando l’acqua è calda, ma non bollente, spegniamo il fuoco. Mettiamo ora il barattolo della Nutella nell’acqua e lasciamolo due o tre minuti lì dentro. Il calore renderà più morbida la crema e le impedirà di indurirsi troppo durante la cottura.

Approfondimento

Difficile non amare questi biscotti alla nutella pronti in 10 minuti e che si preparano con soli 3 ingredienti