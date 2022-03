L’ortaggio che vedremo in questo articolo è uno dei più coltivati in assoluto nel Mondo. Nonostante i progressi della conoscenza, anche grazie a Internet, non conosciamo esattamente le sue origini. Qualcuno ne colloca la nascita nella lontana Cina all’epoca degli imperatori dell’antichità. Probabilmente un alone di mistero e fantasia, per fornire di pedigree quello che comunque è uno degli ortaggi più benefici per la nostra salute. Siamo abituati a elogiarlo e consumarlo, soprattutto nella bella stagione, nelle ricche e salutari insalate. Ma come ricorda la scienza, assumerne troppo, potrebbe portare delle importanti alterazioni alla tiroide. Cerchiamo allora di capire con i nostri Esperti, come comportarci e quali consigli ascoltare.

Rapanello o ravanello nulla cambia in fatto di salute

Colpisce ancora anche molti adulti il dubbio se si dica rapanello o ravanello. A livello di termine non cambia assolutamente nulla e in entrambi i casi questa radice commestibile è una delle più grandi miniere in assoluto di vitamina C. Vanta da secoli la meritata fama di alleato della salute perché avrebbe delle importanti proprietà disintossicanti e purificanti. Questo ortaggio, proprio per la presenza di tantissimi nutrienti salutari, sarebbe al centro delle più moderne ed evolute ricerche sulla prevenzione del cancro all’intestino.

Ricchissimo di vitamine e minerali questo ortaggio primaverile alleato di cuore e ossa ma che potrebbe interferire con la salute della tiroide

Con quel suo gusto leggermente piccante, in grado di pungere la lingua, il ravanello si presenta con quel suo tipico colorito rosso che ne denota anche la varietà. È un ortaggio tipico nella primavera, anche se lo troviamo in commercio ormai tutto l’anno, e se vogliamo portare in tavola un alimento fresco di stagione, è uno dei migliori. Un tempo le nostre nonne ci consigliavano di non mangiarne troppi, perché irritando l’intestino, provocherebbero meteorismo e flatulenza. Ma come ricordano medici ed esperti, attenzione che una assunzione esagerata di rapanello potrebbe andare a contrastare l’attività quotidiana della tiroide.

Perché il rapanello pizzica

Ricchissimo di vitamine e minerali questo ortaggio primaverile non piace tanto ai nostri bambini perché pizzica. Sensazione dovuta ad alcune sostanze dal nome quasi impronunciabile, ma che per il rapanello sono una vera e propria barriera difensiva. Il pizzicore che provoca serve anche a difendere la pianta dai predatori naturali e dai parassiti che potrebbero attaccarla. Proprio per lenire il pizzicore e rendere il rapanello ancora più digeribile, potremmo farlo saltare qualche secondo in una padella riscaldata.

