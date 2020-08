Uno dei posti in cui si annidano più microbi in assoluto della casa: il nostro wc. Se andiamo al supermercato rischiamo di sbizzarrirci tra prodotti di svariate qualità, prezzo, nome e fama pubblicitaria. Ma, ovviamente, il più delle volte tutti questi detergenti per il bagno, caratterizzati dai profumi sempre più ammalianti, contengono anche parecchie sostanze chimiche. A tal proposito, la nostra redazione vi svela il segreto per avere un wc sempre pulito ecco quali sono i due detergenti anticalcare naturali numero 1.

Prima cosa però prevenire

Prima di andare a investire, quando si parla di bagno in generale, bisognerebbe affrontare il tema prevenzione. I sanitari sono luoghi in cui calcare e incrostazioni si installano senza misura e ci fanno poi impazzire nella loro rimozione. Ecco allora che la prevenzione, con una pulizia accurata quotidiana, ci permette di faticare meno e avere più igiene possibile.

Un consiglio utile

Prima di arrivare a scoprire i nostri due detergenti naturali, vi consigliamo però sempre di mantenere le tavolette profumanti all’interno del wc. Non servono infatti solo a emanare deliziosi aromi, ma anche a igienizzare a ogni risciacquo il nostro wc. Così facendo ogni volta eliminiamo milioni di batteri.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Aceto e bicarbonato

Per avere un wc sempre pulito ecco quali sono i due detergenti anticalcare naturali numero 1: aceto e bicarbonato. Usandoli anche per il bidet ci garantiremo una pulizia ecologica, concreta ed economica. Senza inquinare gli scarichi e le fognature. Ecco come agire nello specifico. Riempiamo una bacinella con 2/3 di bicarbonato e 1/3 di aceto bianco, mescolando fino a ottenere un composto denso. Mettiamo il nostro prodotto fatto in casa all’interno dei sanitari e sulle parti da pulire e lasciamo agire per circa 20 minuti. Terminata l’attesa, armiamoci di una spugnetta imbevuta sempre dello stesso prodotto ed eliminiamo i residui. Vedrete che risultato!

Approfondimento

Come riparare un filo elettrico a costo zero