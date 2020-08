Quanto è dura l’estate! Splendida perché ci permette i tuffi in mare e in piscina, abbronzature e tintarelle, abbuffate di gelati e granite, serate luminose fino a tardi. Ma, chi ne fa le spese sono spesso i nostri poveri piedi, che, a fine giornata, tra sudore, caldo e costrizione nelle scarpe, potessero parlare, ci manderebbero a quel paese! Ecco allora che la nostra redazione vi suggerisce un metodo nuovo, economico, ma efficace per tonificarli. Massaggiare i piedi con un semplice yogurt magro ed eliminare cattivi odori e stanchezza in un solo colpo, seguendo i nostri consigli.

Pediluvio o massaggio

Potremmo chiedere ai nostri piedi martoriati se, dopo una lunghissima giornata a sostenerci e portarci in giro, preferirebbero un pediluvio o un massaggio. Magari la loro risposta sarebbe: “entrambi”, ma per ora concentriamoci sul massaggio con lo yogurt. Prendiamo un vasetto di yogurt bianco, magro e da frigo. Laviamo i piedi con acqua tiepida e spalmiamo delicatamente lo yogurt tra le dita, sulla pianta, sul collo del piede. Insistiamo in modo particolare con la frizione tra le dita, approfittando dei lattobacilli, che, come piccoli guerrieri intrepidi, costruiscono un fortino che ci difenda da funghi e infezioni. Lasciamo riposare il nostro yogurt sui piedi per una decina di minuti, durante i quali potremmo immergerci nella lettura degli articoli di Pdb, e risciacquiamo con acqua fresca.

Anche un rilassante pediluvio però

Massaggiare i piedi con un semplice yogurt magro ed eliminare cattivi odori e stanchezza l’abbiamo fatto. Ora, però i nostri esperti, vi lasciano con un altro suggerimento per un pediluvio particolarmente rilassante. E, molto economico. Ci basteranno salvia e bicarbonato. Prendiamo un catino con acqua tiepida, immettiamo una decina di foglie di salvia, e, magari qualche goccia di limone, che attacca i cattivi odori. Aggiungiamo 3 cucchiai di bicarbonato, antibatterico e disinfettante e restiamo in ammollo per 10 minuti. Trascorsi i quali, risciacqueremo con acqua fresca e asciugheremo con cura i nostri piedi, che, simbolicamente ringrazieranno per il trattamento speciale a loro riservato!

Approfondimento

