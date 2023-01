Prendi 1 rotolo di sfoglia e 3 fette di prosciutto e crea la tua calza della Befana: troppo buona!

Prendi 1 rotolo di sfoglia per creare un aperitivo per la Befana-proiezionidiborsa.it

La Befana sta per arrivare con le scarpe tutte rotte e la scopa superturbo. Facciamoci trovare preparati con queste sfogliatine a forma di calza davvero golose.

Di seguito vedremo come preparare delle mini calze di sfoglia, semplici da realizzare e soprattutto personalizzabili. Avremo a disposizione tante salsine “per dipingerle” a nostro piacere.

Prendi 1 rotolo di sfoglia e 3 fette di prosciutto cotto ed ecco l’aperitivo della Befana!

Chi dice che Babbo Natale è la Befana desiderino sempre latte e biscotti? Magari gradirebbero di più uno stuzzichino salato ogni tanto. Vediamo, quindi, gli ingredienti delle nostre calze di sfoglia:

1 rotolo di pasta sfoglia ;

; 3 fette di prosciutto cotto ;

; 1 mozzarella ;

; 1 uovo.

Per guarnire le calze:

1 peperone sbollentato;

sbollentato; 2 carciofino sottolio;

qualche cucchiaio di pesto;

alcune olive ;

; semi di sesamo.

Come si prepara la calza della Befana di sfoglia

Innanzitutto occorre dire che questa ricetta può essere realizzata in formato minisize, ossia in formato stuzzichino o come torta salata.

Nella versione più piccola ognuno avrà modo di decorare le proprie calze a piacimento e sarà davvero un divertimento anche per i più piccoli. Ci procureremo per prima cosa delle formine per biscotti a forma di calza oppure potremo realizzare una sagoma fai da te. Le dimensioni non dovranno superare i 10/12 cm per 6 cm. Disegniamo la calza su un cartoncino e ritagliamola. Ora poggiamola sulla pasta sfoglia e con un rotella tagliapasta percorriamo la sagoma. Ritagliamo quante più calze ci consentirà la circonferenza del rotolo di sfoglia. Noi avremo bisogno solo di un numero pari di calze di sfoglia.

Nel frattempo sminuzziamo con la forbice il prosciutto cotto e la mozzarella. Ora prendiamo la metà delle calze ottenute e disponiamo al centro il prosciutto e la mozzarella sminuzzati. Aggiustiamo di sale. Sbattiamo l’uovo con la forchetta e spennelliamolo sui bordi delle calze. Non ci resta che richiudere, prendendo un’altra calza e posizionandola sopra, schiacciare i bordi. Le calze ripiene sono pronte per esser decorate.

Come decorare le calze della Befana di sfoglia

Per la guarnizione dovremo preparare una salsina rossa tritando con un cucchiaio di olio un peperone sbollentato a cui avremo tolto la pelle. Per il paté di carciofi frulleremo nel mixer i 2 carciofini sottolio. Prepariamo in alcune ciotoline tutti gli ingredienti che ci serviranno per la decorazione e diamo libero sfogo alla fantasia.

Potremmo realizzare un piccolo fiore tagliando le olive a metà e disponendole a raggiera. In alternativa possiamo colorare le calze a strisce verdi e rosse con la salsina di peperone e il pesto. Un’altra alternativa: spennelliamo il paté di carciofi sulla superficie delle calze e poi spargiamo dei semi di papavero per completare.

Disponiamo le calze su una teglia imburrata. Mettiamo in forno per 20 minuti a 180°. Serviamo calde e croccanti in abbinamento ad uno Hugo o ad uno Spritz. Il cuore di mozzarella si scioglierà in bocca e le calze della Befana di sfoglia andranno letteralmente a ruba!

Se prendi 1 rotolo di sfoglia e 3 fette di prosciutto potrai confezionare gustosissime calze della Befana per l’aperitivo o da donare agli amici.