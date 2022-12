Ecco come evitare di sbronzarsi a Capodanno senza rinunciare a bere alcol: un trucco che pochi sanno

Si avvicina il 31 dicembre e per tanti potrebbe essere la notte della sbronza. Eppure, si potrebbe bere anche a Capodanno senza necessariamente stare male. E c’è un trucco pazzesco, che in pochi conoscono ed ecco qual è.

-3, -2, -1, Buon Anno. Ormai mancano pochi giorni, anzi ore al classico veglione del 31 dicembre. Che porterà, sicuramente, quasi a tutti tanta allegria e, certamente, lascerà in eredità, per l’1, tanti mal di testa.

Dopo gli ultimi due anni di pandemia, si ha voglia di un Capodanno normale. Con i soliti riti, gli amici, il cotechino con le lenticchie da condividere e il brindisi. Che per tanti, non sarà solo quello di mezzanotte, ma potrebbe durare molte ore.

Ci sono tanti modi per non ubriacarsi nella sera di Capodanno e non solo ed ecco quali

Come fare per non ubriacarsi? Ecco come evitare di sbronzarsi a Capodanno senza rinunciare all’alcol. Anche perché, magari, ci siamo vestiti di tutto punto, con la calza giusta per Capodanno e poi andiamo a rovinare tutto? Per prima cosa, bisogna essere prudenti. Appena si arriva, di solito, si parte subito con un brindisi di saluto. Se beviamo subito a pancia vuota, ci mettiamo lo stomaco di traverso, creandoci qualche problema già a inizio serata.

Ecco, allora, che la soluzione più intelligente è di mangiare sempre qualcosa, prima di ingurgitare vino. Anche la classica tartina, lo stuzzichino, la pizzetta, va benissimo, ma mangiandola prima di bere. Meglio due pizzette, così la pancia non inizia a crearci acidità di stomaco. E si evita il rischio di sentirsi “già storti”, a serata appena iniziata. Anche perché, magari, l’oroscopo prevede per noi una serata non più da single, ma occhio che non sia il segno zodiacale più crudele in amore.

Ecco il trucco pazzesco per evitare di ubriacarci se abbiamo in previsione di bere molto

Per fortuna, anche la scienza ci viene in soccorso. Dei ricercatori, infatti, pare abbiano trovato un rimedio miracoloso per non ubriacarsi. Assolutamente impensabile, ma pare che sia veramente efficace. Ovviamente, bisogna assumerlo prima di uscire di casa, o sarà troppo tardi. Di cosa si tratta?

Un rimedio incredibile ad ascoltare questi esperti. Si tratta del lievito secco attivo. Esattamente quello che abbiamo usato nei nostri esperimenti casalinghi, durante la pandemia, per fare pane e focacce. In pratica, basta un cucchiaino del nostro lievito, da ingerire prima di uscire di casa, esempio per recarci al Veglione, e il gioco è fatto. Tutto, grazie a dei particolari enzimi che aiuterebbero a farci “smaltire” l’alcol ingerito. Certo, se bevessimo come se non ci fosse un domani, non è così scontato che ci riesca. Almeno, però, dovrebbe evitarci il malessere post sbornia.

Ecco come evitare di sbronzarsi a Capodanno con qualche suggerimento della nonna sempre valido

Fondamentale è bere acqua tra un drink e l’altro. Infatti, permette di assorbire l’alcol. E poi, se imparassimo a sorseggiare il nostro bicchiere di acqua, bevendo lentamente, avremo meno necessità di bere alcolici. E lo stomaco potrebbe assorbire meglio il tutto.

Ed è incredibile quale altro alimento potrebbe fare al caso nostro, durante la festa. Si tratta dello zenzero, un potente antiemetico. Se masticassimo, durante il party o la cena, la sua radice fresca, ecco che potremmo evitare i conati di vomito. E goderci la nostra serata di Capodanno.