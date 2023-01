Nel 2023 torna a far furore questo hobby delle nonne ma in chiave moderna e creativa

Con il nuovo anno arrivano i buoni propositi e questo hobby è perfetto per occupare il tempo lontano dagli schermi.

Sono sempre di più gli italiani che si propongono di imparare qualcosa di nuovo come proposito per il 2023. C’è chi vuole andare in palestra, chi imparare a suonare uno strumento musicale, ma anche chi preferisce qualcosa di più “modesto” e rilassante. Ed è proprio per questo che sta ritornando di moda un hobby una volta associato alle nonne e alle vecchie signore, ma a cui ora sempre più donne e uomini si dedicano per passare il tempo e creare delle vere opere d’arte. Si tratta del ricamo, ma non il solito punto croce. Vediamo di che cosa si tratta.

Basta una spesa minima e pochissimi materiali per iniziare

Il nuovo ricamo che sta tornando di moda non è quello delle cornicette a punto croce, bensì un ricamo molto più artistico. Per cominciare serve davvero poco: ago, qualche filo colorato e un cerchietto da ricamo. Tutti oggetti che possiamo trovare in qualsiasi merceria, e ovviamente online, per pochi euro. Poi ci serve un supporto su cui ricamare.

Ed è qui che la nuova arte del ricamo si differenzia da quella che piaceva tanto alle nostre nonne: invece di ricamare centrini, tovaglioli e fazzoletti, oggi va di moda ricamare sugli abiti, oppure creare delle opere che potremo esporre a casa come quadri, lasciandole all’interno del cerchietto.

Nel 2023 torna a far furore questo hobby per rilassarsi e stare lontani dagli schermi

Per ricamare non serve acquistare riviste specializzate o modelli pensati apposta per il ricamo: possiamo ricamare a mano libera un semplicissimo disegno, anche trovato su internet. Iniziare è semplicissimo: procuriamoci un supporto su cui ricamare di colore chiaro. Poi stampiamo su un normale foglio A4 il disegno che vogliamo ricamare: può trattarsi di un animale, un oggetto o anche un motivo astratto.

Tendiamo la stoffa nel cerchio per ricamo e posizioniamola sopra il foglio stampato con il disegno. Appoggiamoci a una finestra (oppure posizioniamo al di sotto un iPad illuminato) e tracopiamo il disegno sulla stoffa con una matita. Se sulla stoffa che abbiamo scelto non è possibile scrivere con una matita, scegliamo una penna con inchiostro lavabile oppure un pennarello apposito per tessuti.

Ricamiamo seguendo il disegno che abbiamo appena tracciato

Una volta tracciato il disegno sulla stoffa con l’aiuto del cerchietto, la parte più difficile è fatta. Il ricamatore principiante potrà ora seguire semplicemente il contorno del disegno utilizzando un normale ago e un filo non troppo spesso. Le matassine che si trovano normalmente in commercio sono composte da sei fili separabili. Possiamo utilizzarne due o tre per un ricamo semplice e non troppo spesso.

Per quanto riguarda i punti, i principianti avranno da sbizzarrirsi. Alcuni sono molto semplici, come il punto impuntura o quello a catenella. Altri invece richiedono un po’ più di pratica, ma sapranno darci enormi soddisfazioni, come il punto a catenella intrecciato, il punto raso o il punto pittoresco, che ci permetteranno di creare splendidi motivi colorati.

Usiamo il ricamo per personalizzare i nostri capi

Nel 2023 torna a far furore questo hobby, quindi, il ricamo. Possiamo utilizzarlo anche per personalizzare i capi. Scegliamo un disegno semplice e riproduciamolo su tutti i nostri capi di vestiario per creare degli accessori personalizzati e “firmati”.