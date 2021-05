Siamo a fine maggio e già molti di noi si stanno guardando attorno per organizzare le vacanze e i viaggi estivi. La solita diatriba tra mare e montagna sembra non trovare una soluzione, ma la buona notizia è che il nostro Paese ci offre destinazioni adatte a tutti i gusti.

In molti amanti della natura preferiscono andare in luoghi defilati dalla folla di turisti per vivere una vacanza di vero relax e tranquillità.

Per questo oggi noi vogliamo svelare una meta speciale, in questa spiaggia mediterranea possiamo nuotare assieme alle tartarughe giganti e vivere un’emozione unica.

Uno dei mari più belli della Grecia e del mondo

In questo articolo abbiamo parlato dell’isola di Naxos, una delle Cicladi col mare più bello e il minor assembramento di turisti. Quest’isola è davvero speciale perché vive di agricoltura prima ancora che di turismo. Per questo motivo è molto meno affollata di altre isole come Mykonos.

Il mare che troviamo a Naxos è uno dei più limpidi e cristallini della Grecia e del Mediterraneo, la natura circostante è lussureggiante e fertilissima.

La costa dell’isola è ricca di cale nascoste che possiamo raggiungere in barca o lungo ripidi sentieri ma oggi vogliamo parlare di un segreto nascosto da una spiaggia a due passi dal centro cittadino.

A pochi chilometri dalla città principale dell’isola chiamata Chora troviamo la spiaggia di Agia Anna, popolata da alcuni turisti locali e da pochi in vacanza. La spiaggia è sabbiosa e tranquilla, attorniata da alcuni bar ma nasconde un segreto incredibile.

Vicino alla spiaggia è comune che arrivino delle tartarughe della specie Caretta Caretta, attratte dal porticciolo in cui possono trovare cibo buttato in mare dai pescherecci.

Queste tartarughe sono abituate all’uomo e spesso si intrattengono nuotando assieme ai turisti che rimangono senza fiato per l’emozione.

Se vogliamo vivere un’esperienza simile non ci resta che esplorare il Mediterraneo alla ricerca delle spiagge più pulite e isolate che molto spesso custodiscono segreti come questo.