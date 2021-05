Molti di noi stanno cominciando a prenotare i viaggi per quest’estate. Alcuni, contando sulla possibilità di una vaccinazione, stanno pensando di andare persino all’estero. Se le mete sulla bucket list sono America o Australia, parecchi avranno pensato di noleggiare un’auto o addirittura un caravan per abbattere le spese di trasporto.

Se queste soluzioni a prima vista non sembrano per nulla economiche non c’è da scoraggiarsi. Oggi, infatti, forniamo una soluzione pratica e veloce che ci porterà quasi ad azzerare i prezzi. Infatti prenotare un camper di lusso quasi a costo zero è possibile grazie a questo trucco che solo i viaggiatori esperti conoscono. Vediamo insieme come.

Come fare

Prima di tutto è necessario decidere la propria destinazione. Infatti viaggiare in camper è l’ideale solo per lunghi tragitti e per guidatori esperti muniti di patente internazionale.

Se si hanno problemi ad ottenere quest’ultima non c’è da disperare perché è possibile viaggiare con questo mezzo anche in Europa e addirittura in Italia. Una volta che si è scelta la propria meta bisogna spulciare con pazienza alcuni siti internet.

I siti dedicati

Ci sono, infatti, migliaia di compagnie dedicate ai camper. Alcune di loro spesso hanno bisogno di ricollocare i propri mezzi da una parte all’altra della Nazione. Per questo, invece di pagare di tasca propria un guidatore e le spese di benzina correlate, preferiscono affittarlo a un prezzo simbolico a dei turisti che vanno nella medesima direzione.

Naturalmente il tempo è vincolato e non si può tenere il mezzo per quanto tempo si desidera. Se la tratta è lunga, però, sono previste delle soste e lungo la strada si potranno vedere dei luoghi che non sarebbero stati inclusi in un normale itinerario. In sintesi prenotare un camper di lusso quasi a costo zero è possibile grazie a questo trucco che solo i viaggiatori esperti conoscono.

Approfondimento

