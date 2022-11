Se non si sa cosa preparare per cena, ecco un trucco utile per usare mozzarella e altri ingredienti

Non è facile azionare sempre la fantasia quando si deve preparare la cena. Tuttavia, ci sono trucchi che possono tornare utili. Attraverso un solo ingrediente riescono ad aprire la strada ad una serie di idee che consentono di proporre soluzioni variegate

Se non si sa cosa preparare per cena, le soluzioni non mancano: eccone una

L’ipotesi è che in casa si abbia della mozzarella. Presentarla in tavola semplicemente tagliata è la soluzione più scontata. Tuttavia, senza perderci troppo tempo, si può fare qualcosa di più.

Quello che si deve fare è prendere la mozzarella e tagliarla in maniera da avere delle fettine. Non troppo sottili e neanche troppo grossolane.

Vanno adagiate su una teglia o comunque su un contenitore analogo, al di sopra di un foglio di carta da forno. Quello che si deve fare è infornare la mozzarella per 60-70 secondi al microonde. Non deve sciogliersi, deve diventare più morbida.

Una volta estratta, si dovrà metterci su un altro foglio di carta da forno. E quando sarà interamente “incartata”, con l’ausilio di un mattarello si dovrà schiacciare il tutto come se si stesse stendendo l’impasto della pizza. Il risultato finale dovrà essere un vero e proprio strato di mozzarella unico.

Tolto il foglio di carta da forno sovrastante, si passerà al momento in cui si dovrà scatenare la fantasia. Le strade sono due.

Abbinare la mozzarella con ciò che si ha, soluzioni gustose assicurate

La prima è fare un rotolo. Sarà sufficiente metterci tutto quello che si desidera. Potrebbe, ad esempio, essere un’ottima soluzione per svuotare il frigo, andando ad attingere da ingredienti che magari non verrebbero consumati diversamente.

Un bel abbinamento sarebbe, ad esempio, quello di aggiungerci delle fette di salmone affumicato e della rucola. Ma non solo. Va bene, ad esempio, qualsiasi altro affettato o abbinamento intramontabile: ad esempio bresaola o prosciutto crudo con rucola, grana e pomodorini. Ma andrebbe bene anche il tonno con l’abbinamento che si preferisce.

Quello che si dovrà fare, alla fine, sarà arrotolare quanto creato. Poi, magari aiutandosi con della carta trasparente nel “fissaggio” del risultato finale, si potrà conservare il tutto in frigo per almeno 40-45 minuti.

A quel punto lo si potrà consumare semplicemente tagliando delle fette di quello che è un vero e proprio rollè di mozzarella. Un elemento da servire a cena come antipasto o come contorno per accompagnare un secondo, che ovviamente si abbini con gli ingredienti scelti come ripieno.

Presentare la mozzarella in modo diverso per una cena estiva

L’altra soluzione, con la sfoglia di mozzarella, è tagliarla a mo’ di spaghetti. Questi diventerebbero un ingrediente ideale per un piatto a scelta. Ad esempio nell’ambito di una caprese presentata un po’ diversamente, se si sta decidendo di creare un piatto estivo.

La sfoglia di mozzarella si trova ovviamente anche in vendita, ma va detto che può essere più semplice avere in casa quella nel formato tradizionale.

Se non si sa cosa cucinare per cena, ogni idea può essere buona. E non è difficile trovarne tante, tutte sfiziose e velocissime. Così come altre idee, utili ad utilizzare la mozzarella avanzata.