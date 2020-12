Come tutti sappiamo in commercio possiamo trovare la panna liquida e quella da montare. La panna da cucina solitamente è utilizzata per cucinare piatti salati, primi piatti e torte salate. Può anche essere utilizzata nella preparazione di alcune torte e dolci come la cheese cake. La panna da montare invece è solitamente utilizzata per realizzare il gelato, guarnizioni di dolci o la crema chantilly.

Se non si ha la panna fresca è possibile montare quella da cucina?

Questi due prodotti ci sembrano molto simili, entrambi sono la parte grassa del latte, ma in realtà dobbiamo sapere che non sono del tutto intercambiabili.

Le differenze

La panna da cucina è formata dalla parte grassa del latte. Questa si estrae attraverso un processo di centrifugazione che permette la separazione della parte più grassa da quella magra. Per farlo si centrifuga il latte a 6500 giri al minuto. Successivamente la parte estratta è sterilizzata ad una temperatura di 100°C. Il processo di sterilizzazione abbatte buona quantità dei grassi.

La panna liquida invece viene sottoposta alla pastorizzazione, che avviene a temperature inferiori. Per questo motivo, la panna da cucina è meno grassa di quella da montare, l’una contiene il 20% di grassi e l’altra il 35%.

La panna da cucina si può montare?

Se in casa non abbiamo la panna da montare possiamo essere tentati di utilizzare la panna da cucina. Se non si ha la panna fresca è possibile montare quella da cucina?

La panna da cucina, però non si può montare. Infatti questa è troppo poco grassa.

La panna fresca è l’unica panna in grado di montare, e questo è dovuto alle diverse lavorazioni industriali che questi due prodotti subiscono. La panna fresca ha la capacità di montare grazie ai grassi e alle proteine che rimangono integre nel processo di lavorazione. Questi grassi, se emulsionati permettono che la panna trattenga l’aria e si monti.