La cheesecake è una preparazione dolce che fonde il sapore del formaggio cremoso e delicato a quello croccante dei biscotti. Al taglio, presenta uno strato morbido e una base biscottata fragrante. Ecco perché la cheesecake al melograno è il fine pasto perfetto per le feste.

Ingredienti per la preparazione

un melograno; 200 grammi di biscotti tipo digestive; 80 grammi di burro; 50 grammi di zucchero; 500 grammi di formaggio cremoso spalmabile; 50 grammi di panna; 5 grammi di gelatina in fogli.

Per la copertura al melograno

100 milligrammi di succo di melograno; 50 grammi di zucchero; 25 grammi di maizena.

Procedimento

La cheesecake al melograno è il fine pasto perfetto per le feste. Per prepararla, tritare con un mixer da cucina i biscotti dapprima sbriciolati grossolanamente e il burro fuso. Il composto dovrà apparire ben amalgamato e solido.

Munirsi di una teglia da forno da 20 centimetri con il bordo estraibile, normalmente utilizzata proprio per la preparazione di questo dolce. Cospargere dunque la granella di biscotti e burro fuso sul fondo, pressando a sufficienza e riporre in frigo a riposare.

La copertura di formaggio

Mescolare il formaggio spalmabile con lo zucchero a velo, senza usare lo sbattitore. Mettere nel frattempo in ammollo la gelatina in acqua fredda e attendere che i fogli divengano molli e gelatinosi. Inserirla quindi nella panna liquida e scaldare sul fuoco, fino a scioglimento completo della gelatina. Quindi spostare dal fuoco e lasciare raffreddare per bene prima di unire il latte al composto di formaggio. Amalgamare le due preparazioni e stenderle con cura sulla base di biscotti. Livellare bene la superficie per evitare eccessi di crema su alcune zone del dolce. Riporre in frigo per qualche ora.

La colata di melograno

Per la copertura di melograno, estrarre il succo di melograno con un estrattore di succo e unirlo allo zucchero. Portare sul fuoco e far sciogliere nel frattempo la maizena in un po’ d’acqua a temperatura ambiente. Mescolare i tre ingredienti sul fuoco fino a ottenere un liquido abbastanza gelatinoso che va fatto raffreddare lontano dai fornelli. Versare la glassa di melograno sulla cheesecake solidificata e lasciare in frigo per un’altra ora. Rimuovere dallo stampo e tagliare la cheesecake (con coltello bagnato d’acqua) per ottenere fette triangolari perfette.