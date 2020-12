Anche quest’anno sono stati pubblicati i bandi per partecipare al Servizio Civile Universale. Questo progetto può rappresentare un’opportunità di crescita personale e lavorativa per i giovani dai 18 ai 28 anni compiuti. Ricordiamo che a partire dal 2015 anche i giovani con cittadinanza straniera regolarmente soggiornanti possono partecipare ai bandi, consultabili a questo sito.

Progetti all’estero ed in Italia

Con numerosi progetti in tutte le regioni italiane e in molti paesi esteri, il Servizio Civile dà la possibilità ai giovani disoccupati ed inoccupati di lavorare in vari ambiti di interesse sociale. Dall’assistenza alla protezione ambientale, dalla valorizzazione del patrimonio alla cooperazione internazionale e la difesa dei diritti umani. In molti casi questa esperienza si può convertire in un trampolino di lancio per il mondo del lavoro. Ma ci sono moltissimi altri motivi per decidere di compiere questa esperienza unica.

Il Servizio Civile Universale è il migliore modo per guadagnare e formarsi se si è disoccupati

Innanzitutto rappresenta la possibilità di un guadagno economico. Il rimborso spese previsto è di 439,50 euro al mese per i progetti in Italia a cui si aggiunge un rimborso spese giornaliero variabile dai 13 ai 15 euro per i progetti all’estero.

Se si sceglie di partecipare ai progetti all’estero si avrà la possibilità di vivere un anno in un paese straniero e lavorare in un progetto sociale. Inutile dire che si tratta di una occasione unica di viaggiare, vivere all’estero ed imparare una lingua straniera.

Forse non tutti sanno che è prevista una formazione di almeno 80 ore e che il Servizio Civile conferisce un attestato riconosciuto nei concorsi pubblici e nelle graduatorie e può valere come titolo di preferenza. I mesi di Servizio Civile sono inoltre riscattabili ai fini del trattamento previdenziale pensionistico.

Per questi motivi il Servizio Civile Universale è un’esperienza che consigliamo a chiunque voglia mettersi in gioco per gli altri e per se stesso. Non dimentichiamoci che il servizio Civile Universale è il migliore modo per guadagnare e formarsi se si è disoccupati.