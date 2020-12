Il 15 Aprile 2019 è una data difficile da dimenticare. Alle 19:50 tutto il mondo ha assistito in diretta al crollo della flèche della cattedrale di Notre-Dame de Paris, sbriciolata dalle fiamme. Nonostante l’arrivo del Covid abbia rallentato i lavori di ricostruzione, il 25 Dicembre abbiamo assistito ad un meraviglioso evento, di quelli che riempiono il cuore di speranza.

Attraverso le note musicali

È vero: basta proprio un attimo per ritrovarsi in un mondo di speranza e magia.

Per la prima volta dall’incendio che l’ha devastata, è stato organizzato un concerto di Natale nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Per permettere al coro di esibirsi in totale serenità, essi indossavano tute da cantiere ed elmetti protettivi.

Questo dal momento che nella chiesa gotica sono ancora in corso i lavori di ristrutturazione.

Il pubblico non era presente fisicamente, per via del rispetto delle norme anti Covid e di messa in sicurezza della chiesa.

Con un accompagnamento di violino, di un organo e di un soprano, venti coristi ci hanno regalato l’atmosfera di un mondo di speranza e magia, attraverso le note di “Jingle Bells” e brani più tradizionali di Shubert e Mozart.

Emozioni perpetue

È stato un momento commovente e dalle mille emozioni. Il primo concerto di Natale dopo l’incendio che ci ha tenuti incollati al piccolo schermo e ai nostri social media. Uno shock che non dimenticheremo mai, che ci ha reso più solidali e uniti con il popolo francese. Grazie a questa esibizione abbiamo potuto notare alcuni piccoli dettagli e vedere alcune parti della cattedrale completamente ristrutturata.

L’apertura della chiesa al pubblico non è prevista in breve termine: si pensa che ciò possa accadere almeno tra quattro anni.

Ma grazie al gesto di questo team di musicisti abbiamo potuto ammirare la forza della solidarietà, la voglia di ricominciare, sentendoci più vicini e con l’augurio che il nostro sia un futuro migliore, come il mondo di speranza e magia che i musicisti hanno regalato per alcuni attimi. E che possiamo rivedere ogni volta che ci va.