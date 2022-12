Se non sai come vestirti a Capodanno ti bastano 2 scrunchies. Il look sarà sorprendente!

Sei intenta a scegliere il look mozzafiato da sfoggiare a Capodanno? Tranquilla, ti aiutiamo noi. Piccola premessa: non dovrai spendere più di pochi euro, per avere un look particolare e raffinato. La chiave di un look da sogno, infatti, sono sempre i dettagli. Ecco come avere un look da urlo l’ultimo dell’anno

Scegli il vestito che più ti piace e poi procurati un paio di scrunchies, quegli elastici di stoffa e arricciati per capelli, perché stiamo per illustrarti come avere un look originale, che stravolgerà completamente anche gli outfit più semplici.

Cosa indossare il 31 dicembre

Oltre al classico (e inflazionato) tocco di rosso per gli outfit delle feste, in generale, e di Capodanno nello specifico, il look più gettonato è senza dubbio il total black: che sia una tuta di velluto o un classico tubino corto, col total black non si sbaglia mai.

Se hai un completo composto da blazer e pantalone, potrai renderlo glamour indossandolo con un semplice crop – top glitterato o in pizzo. Tuttavia, non devi disperare se non hai niente del genere, perché un semplice abbinamento composto da maglione di lana e gonna longuette sarà la soluzione a tutti i tuoi problemi.

Un maglione con qualche decoro particolare o dai colori accesi, magari con maniche a palloncino, saprà valorizzare tutti i fisici.

E se non hai una gonna nera lunga, sfodera un bel leggings nero (o in eco pelle, per un tocco più “aggressive”).

Ricordati di raccogliere i capelli e punta tutto su dei begli orecchini dorati o brillanti (i cerchi sono sempre una scelta vincente). Se poi hai un vestito di paillettes comprato apposta per l’occasione, buttati su quello e completa il look con un trucco impeccabile, usando un eyeliner nero allungante, qualche ciuffo di ciglia finte e rossetto rigorosamente rosso.

E se non sai dove sbattere la testa, perché sei tutta impegnata a preparare dei deliziosi snack festivi per i tuoi gatti, nessun problema. Ti basteranno due elastici.

Se non sai come vestirti a Capodanno prova questo look anche in casa

Arriviamo alla parte succosa del tuo outfit. Per renderlo unico e originale, procurati due scrunchies (dello stesso colore). E no, non dovrai usarli per realizzare qualche acconciatura elaborata. Esistono 4 modi di utilizzarli per impreziosire il tuo look di capodanno:

numero uno: indossali ai polsi . Daranno movimento a maglioni e abiti con le maniche lunghe.

. Daranno movimento a maglioni e abiti con le maniche lunghe. numero due: mettili alle caviglie. Saranno perfetti sia su abiti corti che su pantaloni larghi. Sembreranno un tutt’uno con questi ultimi, rendendoli chic e ricercati, e conferiranno uno stile retrò alle tue decolleté.

numero tre: indossane uno al collo . Perché usare le solite collane, quando puoi dare ancora più risalto al tuo viso e al tuo make up con uno scrunchie proprio sotto il mento? Morbido e leggero, non darà fastidio e ti concerà davvero per le feste, in senso letterale.

. Perché usare le solite collane, quando puoi dare ancora più risalto al tuo viso e al tuo make up con uno scrunchie proprio sotto il mento? Morbido e leggero, non darà fastidio e ti concerà davvero per le feste, in senso letterale. numero quattro: mettilo in testa a mo’ di coroncina. Questo sì che darà un tono decisamente retrò a tutto il look. Se poi sfoderi anche dei guanti di raso, sei praticamente pronta a buttarti in pista a ritmo di charleston.

Perciò, non importa se non sai come vestirti a Capodanno. Perché qualunque outfit tu decida di indossare, due semplici scrunchies per capelli lo renderanno unico e inimitabile.