Ecco perché preparare questi 3 antipasti a Capodanno sarà la peggior scelta che potremmo fare

Non sappiamo ancora cosa preparare a Capodanno? Questi 3 antipasti sono così buoni che i nostri ospiti si autoinviteranno sempre a casa nostra.

L’ultimo giorno dell’anno sembrava lontanissimo, e invece è già arrivato. Tra poche ore brinderemo all’inizio di un nuovo anno, si spera sempre pieno di serenità, salute e amore.

Quest’occasione è normalmente celebrata dalle persone con il tipico veglione di San Silvestro. Stiamo parlando del classico cenone di Capodanno, che molti di noi trascorreranno in famiglia o con gli amici più cari.

Per preparare una festa memorabile anche a casa non servono grandi spese, basta conoscere alcuni trucchetti del mestiere. Tra le parti più importanti da organizzare, però c’è sicuramente il menù.

Non ci sono scuse, la sera di Capodanno tutti dovremo mangiare almeno una fetta di cotechino, con annesse lenticchie. Queste, secondo la tradizione, porterebbero “denaro” a chi le mangerà.

Oltre a cotechino e lenticchie, però, ci sono 3 antipasti che non dovremo mai cucinare se non vorremo rischiare di ritrovarci sempre casa invasa da ospiti. Sono, infatti, 3 antipasti così buoni che, chiunque li proverà, si ripresenterà sempre a casa nostra per mangiarli nuovamente.

A nostro rischio e pericolo, quindi, scopriamo insieme queste buonissime ricette.

Ecco perché preparare questi 3 antipasti buonissimi ci riempirà la casa di ospiti affamati

Il panettone è una cosa seria, tanto che, oltre a quello dolce, è possibile trovare in commercio anche quello salato. Si tratta del panettone gastronomico, un vero e proprio must da avere in cucina durante le feste natalizie e non solo.

Anche per compleanni o altre festicciole casalinghe, il panettone gastronomico è un’idea molto semplice e veloce per prendere per la gola chiunque. Questo panettone è tagliato in tanti strati orizzontali, che potremo farcire a nostro piacimento.

Uno dei modi migliori per farlo è stendere su una fetta di pane del formaggio spalmabile, quindi delle parti di salmone e poi della maionese. A questo punto metteremo un’altra fetta di pane, vi stenderemo dell’altra maionese e delle fette di salame. Sistemeremo, quindi, una terza fetta di pane, su cui spalmeremo del formaggio morbido e del prosciutto cotto. Continueremo così con tutti gli strati, finché non avremo esaurito gli ingredienti.

Barchette di pere e zola cremoso

La seconda ricetta che convincerà subito i nostri ospiti è a base di gorgonzola. Prenderemo uno strato di pasta sfoglia rettangolare, che poi divideremo con una rotella in almeno 12 quadratini uguali.

Su questi spalmeremo del formaggio zola, che avremo precedentemente sciolto in un tegame. Poi distribuiremo sullo zola dei cubetti di pere, e metteremo il tutto in forno a 180 °C per circa 20 minuti.

Mezzelune al salmone

Concludiamo con un’ultima ricetta per antipasti davvero ottima, ovvero quella delle mezzelune al salmone. Quest’ultimo fa parte dei pesci più ricchi di omega 3, oltre ad avere un sapore davvero buonissimo.

Anche in questo caso dovremo tagliare la pasta sfoglia in 12 quadratini uguali. Qui metteremo il salmone che avremo mischiato a del formaggio morbido e una spolverata di pepe. Chiuderemo i lati dei quadrati, formando tanti triangoli, delle mezzelune appunto. Sigilliamo i lati con una forchetta, poi spennelliamo con un uovo sbattuto e facciamo cuocere per 20 minuti a 200 °C.

Tutte queste ricette piaceranno tantissimo, ecco perché preparare questi 3 antipasti ci farà arrivare un sacco di complimenti.